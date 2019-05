Wiener Rentenmarkt am Vormittag mit Kursaufschlägen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Montag, am späten Vormittag mit Kursaufschlägen zum Freitag präsentiert. Der Euro-Bund-Future zeigte sich ebenfalls gut behauptet.

Konjunkturseitig werden keine wichtigen Daten erwartet. Seitens politischen Impulsgebern dürfte am Montag nach den EU-Parlamentswahlen der Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (SPÖ) keine großen Wellen schlagen - auch nachdem es allgemein als sicher gilt, dass ihm das Misstrauen beider Oppositionsparteien, FPÖ und SPÖ, ausgesprochen wird und er damit sein Amt räumen muss.

Die Europawahl selbst ging nach vorläufigen Ergebnissen größtenteils wie erwartet aus: Die großen Parteiblöcke im Europaparlament hatten Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien hatten dagegen Zuwächse verzeichnet.

Heute um 11.50 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 167,44 um 20 Ticks über dem letzten Settlement von 167,24. Das bisherige Tageshoch lag bei 167,48, das Tagestief bei 167,18. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 30 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 107.539 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 0,96 (zuletzt: 0,98) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,18 (0,20) Prozent, die fünfjährige mit -0,30 (-0,29) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,57) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 5 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 113,06 113,21 0,96 45 112,53 Bund 29/02 10 0,75 109,07 103,12 0,18 42 102,89 Bund 24/10 5 0,00 110,62 110,79 -0,30 32 110,65 Bund 21/09 2 3,90 109,44 109,49 -0,57 5 109,45 ~