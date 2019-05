Fußball: Austria verpflichtete Defensivspieler Zwierschitz

Wien (APA) - Die Wiener Austria hat einen Tag nach ihrem Saisonende die erste Verpflichtung für kommende Saison vermeldet. Defensivspieler Stephan Zwierschitz kommt von Fußball-Bundesliga-Konkurrent Admira nach Favoriten, der 28-Jährige unterschrieb laut Angaben vom Montag einen Zweijahresvertrag mit Option. Zwierschitz wechselt ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei der Admira im Juni ausläuft.

„Mit Stephan gewinnen wir einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Defensivspieler dazu, der uns zusätzliche Stabilität verleihen soll“, sagte Austrias Sportdirektor Ralf Muhr. Für die Südstädter spielte der Niederösterreicher seit 2013 zumeist rechts außen in der Viererkette. Heuer gelangen ihm in 28 Bundesliga-Spielen vier Tore. Mit der Austria tritt Zwierschitz im Herbst auch in der Europa-League-Qualifikation an. „International zu spielen ist für mich natürlich ein ganz großes Ziel“, sagte der Verteidiger.

Auf der Trainersuche wird am Mittwoch eine Entscheidung erwartet. Christian Ilzer gilt als Favorit auf den Posten. Der WAC-Coach soll laut Medienberichten als Nachfolger von Robert Ibertsberger feststehen. Die Entscheidung muss von den Clubgremien aber noch abgesegnet werden.