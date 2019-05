Grazer Jugendtheater Next Liberty setzt auf Begegnungen

Graz (APA) - Im Next Liberty, Kinder- und Jugendtheater der Bühnen Graz, geht es auch in der nächsten Saison wieder rund: Begegnungen aller Art sollen für Gesprächsstoff und spannende Inszenierungen sorgen, verkündete Intendant Michael Schilhan bei der Programmpräsentation am Montag. Gezeigt wird Heiteres wie „Die Schöne und das Biest“, Klassiker wie Christine Nöstlingers „Konrad“ oder „Pünktchen und Anton“.

„Die letzte Saison war eine Rekordsaison“, freute sich Schilhan. Ausverkaufte Vorstellungen, Einladungen zu Gastspielen und mehrere Theaterpreise sorgten für glückliche Gesichter. Die neue Saison lädt nun zu „Begegnungen“ ein: „Die Stücke sollen ein Anstoß sein, sich mit etwas oder jemand Neuem auseinander zu setzten“, erläuterte Dramaturgin Dagmar Stehring.

Gelegenheit dazu bieten sieben Premieren und zahlreiche Wiederaufnahmen. Gestartet wird mit dem schon traditionellen Theaterfest. Ende September steht dann „Die Schöne und das Biest“ auf dem Programm, und zwar in einer Fassung von Lucy Kirkwood und Katie Mitchell. „Es ist nicht Disney, wir haben uns bewusst für etwas anderes entschieden“, betonte Stehring. Hier wird die Geschichte aus der Sicht von zwei Feen erzählt, die irgendwie in das Schicksal der schönen Belle verstrickt sind.

„Krähe und Bär oder Die Sonne scheint für alle“ von Martin Baltscheit ist eine Tierparabel, die Fragen aufwirft wie „Was ist Glück?“, „Was ist Freiheit?“ und sicher nicht nur für Kinder interessant sein könnte.

Das große Familienmusical in der Oper ist diesmal „Pünktchen und Anton“, Erich Kästners unverwüstliche Geschichte aus dem Berlin der 30er-Jahre mit der Musik von Marc Schubring. Sängerin Tini Kainrath wird dabei sein, für die Inszenierung zeichnet Maximilian Achatz verantwortlich.

Mit anderen Aspekten derselben Zeit beschäftigt sich „Der Koffer der Adele Kurzweil“, ein Stück über ein jüdischen Mädchen, das von Graz über die Schweiz und Paris nach Südfrankreich fliehen musste. Dort wurden die Koffer der in Auschwitz gestorbenen Familie in den 90er-Jahren entdeckt. In Zusammenarbeit mit dem Grazer Museum für Geschichte entstand daraus auch die Ausstellung „Bertl und Adele“.

„Kalif Storch oder Das Zauberwort“ ist eine Kinderoper, die von Josef Gabriel Rheinberger und Franziska von Hoffnaaß stammt und um 1860 entstanden ist. Sie wird als Koproduktion mit der Grazer Oper auf die Bühne gebracht. Christine Nöstlingers „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ ist auch nach Jahrzehnten „unglaublich zeitgemäß in Hinblick auf die Rollenhinterfragung“, betonte Stehring. Den Abschluss bildet „Die Biene im Kopf“ von Erfolgsautor Roland Schimmelpfennig, der damit sein erstes Kinderstück schrieb.

