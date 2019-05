Leitbörsen in Fernost schließen mehrheitlich höher

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag mehrheitlich im Plus geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 0,31 Prozent auf 21.182,58 Punkte. Der Shanghai Composite gewann 1,38 Prozent auf 2.892,38 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong hingegen verlor 0,24 Prozent auf 27.288,09 Einheiten.

Im Fokus der Investoren standen die Aussagen von US-Präsident Donald Trump während dessen Staatsbesuchs in Japan. Trump zufolge drängen die USA auf ein rasches Handelsabkommen mit Japan. Sein Ziel sei eine Beseitigung von Handelsbarrieren, damit US-Exporte fairere Chancen in Japan hätten, so Trump am Montag. Dies dürfte die Anleger in Tokio etwas beschwichtigt haben. Die Japaner wollen vermeiden, dass die USA Sonderzölle auf die Einfuhr japanischer Autos verhängen.

Folglich waren die Anteile von Autobauern an der Tokioter Börse gut gesucht: Für die Aktien von Subaru und Suzuki ging es um 2,00 bzw. 1,80 Prozent nach oben. Die Nissan-Aktien schlossen um knapp ein Prozent höher. Fiat Chrysler hatte vor Börsenschluss bestätigt, eine Fusion mit dem französischen Nissan-Partner Renault anzupeilen.

Unterdessen dürfte in China die Aussicht auf Steuererleichterungen für eine gute Stimmung gesorgt haben. Premier Li Keqiang hatte am Freitag angekündigt, die Mehrwertsteuern in der Fertigungsbranche niedrig zu halten. Damit wolle er eine Basis für Innovation und nachhaltiges Wirtschaftswachstum schaffen, sagte Keqiang.

Daraufhin verteuerten sich am Montag etwa die Werte des Technologiesektors: Die Anteilsscheine von AAC Technologies und Techtronic Industries gingen in Hongkong jeweils um rund 0,7 Prozent höher aus dem Handel.

Unterdessen kam der All Ordinaries Index in Sydney kaum vom Fleck: Er verlor marginale 0,01 Prozent auf 6.544,80 Einheiten. Bergauf ging es in Australien für die Anteile der Bergbauriesen Rio Tinto (plus 1,75 Prozent) und BHP Billiton (plus 1,31 Prozent). Investoren dürften darauf hoffen, dass chinesische Unternehmen infolge von Steuererleichterungen mehr australische Metalle nachfragen.

In Indien zeigten sich die Märkte freundlich. Der Sensex 30 in Mumbai gewann 0,63 Prozent auf 39.683,29 Zähler.