EU-Wahl - Südtiroler Parteien großteils erfreut über Ergebnis

Bozen (APA) - Die Südtiroler Parteien haben sich am Montag im Großen und Ganzen erfreut über den Ausgang der EU-Wahl gezeigt. Die SVP freute sich nicht nur über die Wiederwahl ihres Kandidaten Herbert Dorfmann, sie konnte auch einen Stimmenzuwachs verzeichnen. Außerdem merkte man positiv an, dass die Wahlbeteiligung um rund zehn Prozent gestiegen war.

Die Grünen freuten sich über das gute Abschneiden der Bewegung in Österreich und in Deutschland, zeigten sich aber besorgt über einen Rechtsruck in Italien. Man habe das Wahlziel in Südtirol erreichen können und das Ergebnis von 2014 sogar leicht gesteigert, hieß es seitens der Grünen. Dennoch scheiterte die Partei, die in Südtirol 8,7 Prozent erreichte, auf nationaler Ebene an der Vier-Prozent-Hürde.

Erfreut über den Wahlausgang zeigte sich auch die Lega. Sie hat nicht nur auf nationaler Ebene gut abgeschnitten. Sie wurde in Südtirol mit 17,5 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der SVP. In insgesamt fünf Gemeinden in und um Bozen konnte sie sogar die SVP überholen.