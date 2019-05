Sondersitzung: Sobotka-Appell zu Beginn

Wien (APA) - Die Debatte in der Sondersitzung des Nationalrats, nach der voraussichtlich der Regierung das Misstrauen ausgesprochen wird, hat am Montag mit einem Appell von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) begonnen. „Denken Sie bei all Ihren Entscheidungen an unsere Republik Österreich“, sagte er vor einem voll besetzten Plenum. Auch das Medieninteresse war entsprechend groß.

Nicht nur die Abgeordneten waren geschlossen erschienen, auch die Regierungsbank sowie die Zuschauerränge waren im Ausweichquartier des Hohen Hauses in der Wiener Hofburg voll besetzt. Angesichts der in der Zweiten Republik einzigartigen Situation und der politisch aufgeheizten Stimmung bat Sobotka zu Beginn der Sitzung, auch auf Tonfall, Wortwahl und Respekt zu achten.

Dass der Regierung das Misstrauen ausgesprochen werden soll, war bereits am Vormittag klar geworden. Die FPÖ-Mandatare entschieden einstimmig, dem Misstrauensantrag der SPÖ zuzustimmen. Dazu kommen soll es allerdings erst am späten Nachmittag.