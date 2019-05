EU-Wahl - Kärntner SPÖ-Ergebnis für Kaiser „solide“

Klagenfurt (APA) - Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser hat das Ergebnis seiner Partei im Bundesland am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstandes vor Journalisten als „solide“ bezeichnet. Ohne Wahlkarten kam sie auf 30,2 Prozent und hielt Platz eins knapp vor der ÖVP (29,3 Prozent). Laut ORF-Hochrechnung dürften an dieser Reihenfolge auch die Briefwahlstimmen nichts mehr ändern.

Sohn Luca Kaiser, auf der SPÖ-Liste bestplatzierter Kärntner, habe einen „großartigen Wahlkampf“ geführt, lobte der Landeshauptmann. Angesprochen auf das Minus von rund 2,5 Prozentpunkten gegenüber der vorherigen EU-Wahl meinte er dann: „Das Ergebnis befriedigt mich nicht.“ Die Querelen mit der Bundespartei bei der Listenerstellung seien „sicher nicht hilfreich“ gewesen. Mit dem Ibiza-Video habe die „nationale Komponente“ die EU-Wahl überschattet, da sei es der Sozialdemokratie nur mehr bedingt gelungen zu mobilisieren.

Angesprochen auf Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst meinte Kaiser: „Unser Haus ist bestellt.“ Was ihm wichtiger sei als Personaldebatten - „die sind entschieden“ - sei, dass man aus Fehlern lerne. Die Kommunikation der Partei müsse sich jetzt verbessern. Das „Zögern und Zaudern“ bei Entscheidungen wie etwa zum Misstrauensantrag dürfe es nicht mehr geben, die Sprache müsse klarer werden, auch Social Media sprach Kaiser an.

„Wir werden Galionsfiguren im Wahlkampfteam brauche, die genau diese Kluft, die ich orte, überbrücken können.“ Agenturen, „die uns das letzte Mal ja eh den Kopf gekostet haben“, wolle er nicht mehr. „Ich will Leute, die wissen, was Wahlherausforderung ist.“ Es brauche Personen in der Wahlkampfleitung, welche die Partei und auch die Länderorganisationen gut kennen, wissen, wem man was zutrauen könne, und mehr auf die Landesgeschäftsführungen zurückgreifen. Traue er das Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda zu? „Das werden wir morgen diskutieren, wer der Wahlkampfleiter sein soll.“

In Sachen Misstrauensvotum habe sich der Kärntner Landesparteivorstand „einmütig“ hinter die Entscheidung des Parlamentsklubs gestellt. „Es gibt auch so etwas wie Stolz“, meinte Kaiser und verwies auf die Entwicklungen seit der Präsentation des „Plan A“ durch den früheren Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). Wenn man von ihm verlangen würde, in der jetzigen Situation Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Vertrauen auszusprechen, könnte er sich nicht mehr im Spiegel anschauen, sagte Kaiser.

