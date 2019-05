Duterte spricht von Rücktritt bei Kandidatur seines Sohnes

Manila (APA/dpa) - Auf den Philippinen hat Staatschef Rodrigo Duterte seinen Rücktritt angekündigt, falls sich sein Sohn Paolo um den Posten des Parlamentspräsidenten bewirbt. „Wenn Du antrittst, trete ich zurück“, sagte der 74-Jährige am Montag in Manila an die Adresse seines ältesten Sohnes.

„Es gibt zu viele von uns. Wenn Du Parlamentspräsident bist und ich Präsident, sieht das nicht gut aus.“ Dutertes Tochter Sara ist bereits Bürgermeisterin der Großstadt Davao, ein anderer Sohn Vizebürgermeister.

Der Präsident bat Paolo Duterte, ihm drei Tage vor einer Kandidatur Bescheid zu geben, damit er dann seinen Rücktritt vorbereiten könne. Zugleich fügte er hinzu, dass der 44-Jährige normalerweise nicht auf ihn höre. Paolo Duterte, früher ebenfalls Vizebürgermeister von Davao, hatte bei der Parlamentswahl in diesem Monat ein Mandat im Unterhaus gewonnen. Insgesamt legte das Duterte-Lager kräftig zu.

Der philippinische Staatschef ist noch bis 2022 gewählt. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte über gesundheitliche Probleme, was von seiner Umgebung aber mehrfach dementiert wurde. International steht Duterte wegen des harten Vorgehens gegen tatsächliche und vermeintliche Drogenkriminelle in der Kritik. Dabei wurden seit seinem Amtsantritt mehr als 5.000 Menschen von Sicherheitskräften getötet.