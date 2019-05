Europas Leitbörsen im Verlauf mit Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag im Verlauf weiterhin im Plus notiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 0,39 Prozent auf 3.363,73 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 14.00 Uhr mit 12.070,50 Punkten und plus 0,50 Prozent. Die Börse in London bleibt unterdessen am Montag aufgrund eines Feiertags geschlossen.

Im Fokus stand der Automobilsektor, nachdem Fiat Chrysler seine Fusionspläne mit Renault bestätigt hatte. Der italienisch-amerikanische Autobauer hatte vor Handelsbeginn am Montag mitgeteilt, einen weltumfassenden Konzern mit Renault erschaffen zu wollen. Renault bestätigte die Gespräche. Beide Firmen sollen künftig je die Hälfte an dem fusionierten Autohersteller halten.

Dies hatte klare Kursreaktionen zufolge: Die Anteile von Fiat Chrysler verteuerten sich in Mailand zuletzt um 10,91 Prozent und jene von Renault kletterten in Paris um 15,23 Prozent nach oben.

Leidtragender Autobauer der aktuellen Entwicklung war am Aktienmarkt Peugeot mit minus 3,52 Prozent. Peugeot wurde von Marktteilnehmern bisher ebenfalls als möglicher Kandidat für eine Kooperation mit Fiat Chrysler gesehen. Die Aktien des Branchenkollegen Volkswagen, den der Zusammenschluss unter Druck setzen würde, stiegen dennoch um 0,97 Prozent.

In Zürich profitierten die Aktien von Novartis mit plus 1,74 Prozent von neuen Zulassungen in den USA. Bei den von der US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigten Mitteln handelt es sich um das Brustkrebs-Medikament Piqray und das Gentherapie-Mittel Zolgensma. Analysten reagierten positiv darauf und hoben teilweise ihre Kursziele an.

An der Datenfront bleibt es unterdessen ruhig. Auch von der Wall Street werden keine Impulse erwartet, denn neben der Börse in London bleiben auch jene in New York am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA418 2019-05-27/14:20