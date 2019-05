EU-Wahl - IHS-Kocher: EU muss Stillstand wieder auflösen

Wien (APA) - Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, sieht nach der EU-Wahl eine dringende Notwendigkeit, die Entscheidungsfindung in der EU zu vereinfachen und öfters mit Mehrheiten anstatt dem Einstimmigkeitsprinzip zu arbeiten. Durch die Wahl ergebe sich auch eine stärkere Fragmentierung des EU-Parlaments. „Es wird schwieriger werden, im Parlament Mehrheiten zu finden“, sagt Kocher.

Dazu komme noch, dass es keine Einheitlichkeit bei den Parteien der Regierungen der EU-Länder gebe. Während früher eher die meisten Regierungschefs von einer politischen Richtung gewesen seien, gebe es diese Einheitlichkeit nicht mehr. Gleichzeitig verlaufen die Linien für die praktischen Themen zunehmend eher entlang von Ländergrenzen und Interessen als von Parteien. „Die ganz große Reform muss aber ohnehin von den Mitgliedsstaaten ausgehen“, meint Kocher im Gespräch mit der APA.

Die erste große Nagelprobe der nächsten EU-Kommission werde das Budget für die Folgejahre sein. Der mehrjährige Finanzrahmen laufe nächstes Jahr aus, dann müsse man sich einigen, wo mehr und wo weniger Geld hineingesteckt werde. Vorarbeiten dafür seien schon unter der österreichischen EU-Präsidentschaft erfolgt, die große Arbeit komme aber erst.

Kocher nennt drei große Themenkreise, die idealerweise auf EU-Ebene geregelt werden sollten und in denen die EU daher Einigkeit erzielen solle: Klima und Umweltpolitik und die diesbezügliche Steuerpolitik sei ein großes europäisches Thema. Zweitens gehe es um Sicherheit, Grenzen und Schengen, denn der jetzige Kompromiss sei eigentlich nur ein Übergangsszenario und bei der nächsten größeren Krise auch nicht mehr tragbar. Und drittens gehe es um die Fiskalpolitik und den Euro: Wie müssen die Fiskalregeln umgesetzt werden, und gibt es so etwas wie ein Budget für die Eurozone.

Sollte die EU bei diesen drei großen Bereichen keine Einigkeit erzielen können, werde es schwierig zu argumentieren, warum sie in der jetzigen Form weiterexistieren solle, sieht Kocher hier eine für die EU existenzielle Herausforderung. „Da müsste man wirklich Fortschritte erzielen, weil man da einen langen Rückstand hatte. Aufgrund des Brexits kam es in den letzten Jahren auf EU-Ebene zu einem Stillstand, da hat sich einiges aufgestaut, das man mit einer neuen Kommission auflösen müsste“, so der IHS-Chef.

Beim Brexit habe die EU-Wahl kein klares Bild gebracht: In Großbritannien hielten sich Befürworter und Gegner auch bei der Europawahl ungefähr die Waage, konstatiert Kocher. „Da steuern wir wirklich in eine größere Unsicherheit“. Zwar halte er einen harten Brexit immer noch für unwahrscheinlich, aber durch den angekündigten Rücktritt der britischen Premierministerin Teresa May sei die Wahrscheinlichkeit dafür doch etwas gestiegen. Alles werde nun daran liegen, wer neuer britischer Premier werde. Ein harter Brexit hätte wirtschaftlich gesehen für beide Seiten negative Folgen, aber stärker für die Briten als für die 27 in der EU verbleibenden Staaten.