Gefährliche Überholmanöver eines betrunkenen Autofahrers in Vbg.

Bregenz (APA) - Ein betrunkener 20-jähriger Pkw-Lenker hat am Samstag in Vorarlberg mit weit überhöhter Geschwindigkeit für mehrere gefährliche Überholmanöver gesorgt und einen Motorradfahrer touchiert. Schließlich überschlug er sich mit dem Auto am Ortsende von Dornbirn. Er und sein ebenfalls alkoholisierter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Laut Test war der 20-Jährige mit über 1,8 Promille alkoholisiert.

Nach Angaben der Polizei liehen sich der 20-Jährige und sein 21 Jahre alter Begleiter den Wagen bei einer Autofirma in Feldkirch. Anschließend fuhren sie damit gegen 15.20 Uhr nach Dornbirn, am Steuer saß der 20-Jährige, der keinen gültigen Führerschein besitzt. Nachdem sich die zwei Männer dort betrunken hatten, stahlen sie von zwei Fahrzeugen jeweils eine Kennzeichentafel, die sie am Leihwagen montierten.

Daraufhin machten sie sich mit dem Wagen auf den Weg in Richtung Hohenems, provozierten mehrere gefährliche Überholmanöver und stießen mit einem Motorradfahrer seitlich zusammen. Dieser kam durch großes Glück nicht zu Sturz und nahm die Verfolgung des Leihwagens auf. Als der 20-Jährige am Ortsende nach links abbiegen wollte, prallte er frontal gegen den Betonsockel einer Werbetafel, woraufhin sich der Pkw überschlug und in einer Wiese auf dem Dach liegen blieb. Die Männer konnten sich selbst aus dem total beschädigten Auto befreien.