KULTUR - Termine von Di, 28.05.19 bis Mi, 29.05.19

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Dienstag, 28. Mai 2019

WIEN * 09:30 KI PK/Presseführung Ausstellungen 3. „Vienna

Biennale“ mit u.a. Biennale-Leiter/MAK-Dir. Thun-

Hohenstein

18:00 Eröffnung

(bis 6.10.)

(MAK, 1., Stubenring 5) * 10:00 KI PK „Bratislava lebt Kultur - Kultursommer und neue

KA Saison“ mit u.a. VBgm. Stasselova, Slowakisches

Nationaltheater-Dir Stur

(Slowakisches Institut, 1., Wipplingerstraße 24-

26) * 10:30 KI Präsentation „Orfeo & Majnun“ - interkulturelles

und partizipatives Großprojekt gemeinsam mit

Brunnenpassage und Wir sind Wien.Festival mit

Intendant Naske, Wiederhold-Daryanavard (künstl.

Leiter Brunnenpassage), Karin Hoffmann (Leitung

Wir sind Wien.Festival)

(im Rahmen des 39. Internationalen Musikfests)

(Konzerthaus, Berio-Saal, 3., Lothringerstraße 20) * 11:00 KI Presseführung Ausstellung „Cafe As. Das Überleben

des Simon Wiesenthal“

18:30 Eröffnung mit u.a. StR. Kaup-Hasler

(bis 12.1.2020)

(Jüdisches Museum, 1., Dorotheergasse 11) - 12:00 KI Pressevorführung Vienna Shorts (VIS)

„Eröffnungsprogramm 2019“

(bis 2.6.)

(Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 12:00 KI Presseführung Ausstellung „Queer Art Space Vienna“

18:00 Eröffnung

(bis 14.6.)

(Kunsthalle Exnergasse, 9., Währinger Straße 59) - 13:00 KI Vienna Biennale: Presseführung Ausstellung

„Hysterical Mining“

(auch 16.30 Uhr)

20:30 Eröffnung

(bis 6.10.)

(Kunsthalle Wien MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz

1) - 18:30 KI Eröffnung Ausstellung „Witkacy - ein genialer

Psychoholiker“

(bis 30.8.)

(Polnisches Institut, 1., Am Gestade 7) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Tom Fleischhauer -

Abenteuer“

(bis 4.7.)

(Galerie Frey, 1., Gluckgasse 3) - 19:30 KI Vienna Biennale: Eröffnung Ausstellung Universität

für angewandte Kunst Wien „Künstlerkollektiv

Time‘s Up - Change Was Our Only Chance“; „Noise

Aquarium“

(bis 27.9.)

(Angewandte Innovation Laboratory, 1., Franz-

Josefs-Kai 3) - 19:30 KI Eröffnung 16. Festival für Kurzfilm, Animation &

Musikvideo „Vienna Shorts (VIS)“

https://www.viennashorts.com/

(Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 19:30 KI Violoncelloabend Yo-Yo Ma

(Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) - 20:00 KI Konzert Ina Regen

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Globe Wien, 3., Karl Farkas Gasse 19) - 20:00 KI Konzert Thorsteinn Einarsson

(Veranstalter: Show Factory Entertainment)

(Palais Wertheim, 1., Canovagasse 1-5) - 20:30 KI Wiener Festwochen: Premiere „Five Days in March.

Re-creation“ von Toshiki Okada/chelfitsch

(MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) - 20:30 KI Konzert Ed Motta

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) * 20:30 KI Konzert Backstreet Boys

(Veranstalter: Live Nation)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1)

BURGENLAND Neuhaus am Klausenbach - 10:00 KI PK jOPERA jennersdorf festivalsommer „jOPERA

Spielplan 2019“ mit LH Doskozil (SPÖ), Intendant

Kerschbaum

(Schloss Tabor, Taborstraße 3)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 10:00 KI PG „Realraum Symposium zu Wissenstransfer und

Vernetzung für Kulturschaffende am 14. und 15.

Juni“ mit LES-GF Laker und Fränzl

(LAMES, Spratzerner Kirchenweg 81-83)

OBERÖSTERREICH Bad Ischl - 19:00 KI Buchpräsentation „Helmut Berger: Ein Leben in

Bildern“ mit Helmut Berger

(Lehartheater)

TIROL Innsbruck * 13:00 KI Fortsetzung Zivilprozess nach Klage von Gustav

CI Kuhn gegen eine Künstlerin wegen der Behauptung,

Kuhn habe die Vergabe von Rollen an die Künstlerin

von sexuellen Gegenleistungen abhängig gemacht

(Landesgericht Innsbruck, VS 215,

Maximilianstraße)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Mittwoch, 29. Mai 2019

WIEN - 10:00 KI Pressefrühstück „Brünner Stadtansichten - wie Sie

CI sie noch nicht kennen!“ - Stadtführer, Gourmet-

Guide, UNESCO-Musikstadt

(Tschechisches Zentrum, 1., Herrengasse 17) - 11:00 KI Baustellen-Frühstück Haus des Meeres „Neues

CI Kulturprogramm“ mit u.a. GF Köppen

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus des Meeres, 6., Fritz-Grünbaum-Platz 1) - 15:00 KI Wiener Festwochen: Into The City:

Veranstaltung/Parcour „Baile Bassena - Eine

Nachtmusik für die Arbeitergasse“ von Jörg Lukas

Matthaei, Mariel Rodriguez

(5., Arbeitergasse; Treffpunkt: Einsiedlerpark) - 17:30 KI 150 Jahre Staatsoper: Symposium Elfriede Jelinek-

Forschungszentrum, Forschungsplattform Elfriede

Jelinek „Libretto - Zukunftswerkstatt

Musiktheater. Perspektiven mit u.a. Johannes

Kalitzke, Johannes Maria Staud, Sergio Morabito

https://tinyurl.com/y5sqqyrx

(Gesellschaft für Musik, 1., Hanuschgasse 3) - 18:00 KI Wiener Festwochen: Premiere „Symphonia Harmoniae

Caelestium Revelationum“ von Francois Chaignaud,

Marie-Pierre Brebant

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2) - 19:30 KI Festkonzert anl. „Bilaterales Kulturjahr 2019

Ukraine-Österreich“ - Dirigent: Duncan Ward

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a) * BILD 19:30 KI Konzert Kiss

(Abschiedstour)

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1) - 20:00 KI Kabarett-Premiere „Mach Dich Frei“ von und mit

Alain Frei

(ÖEA)

(Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81) * 21:00 KI Wiener Festwochen: Premiere „La vita nuova“ von

Romeo Castellucci/Societas

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2)

BURGENLAND Eisenstadt - 19:00 KI Festkonzert Polizeimusik Burgenland u.a. mit

Werken von Haydn, Dvorak, Johann Strauß

(Schloss Esterhazy, Haydnsaal, Esterhazyplatz)

KÄRNTEN Gmünd - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Malerei“ von Caroline

Hudelist

(Alte Burg, Schloßbichl 1)

Maria Saal - 19:30 KI Premiere „Lass dich heimgeigen, Vater oder Den Tod

ins Herz mir schreibe“ von Josef Winkler;

Regie: Sebastian Schug

(Tonhof, Schnerichweg 2)

NIEDERÖSTERREICH Baden - 10:00 KI PG „Zehn Jahre Art.experience - Das

Kulturfestival“ mit u.a. Bgm. Szirucsek (ÖVP),

Ecker (Kunst&Kultur, Land NÖ)

(at the park hotel, Kaiser-Franz-Ring 5)

OBERÖSTERREICH Bad Ischl - 17:30 KI Enthüllung einer Büste anl. seines 75. Geburtstags

mit Helmut Berger

18:30 Festakt

(Lehartheater)

STEIERMARK Graz - 18:00 CI Buchpräsentation Karl-Franzens-Universität (KFU),

KI Hans Gross Kriminalmuseum Graz „Alte Geschichte

und Kriminologie“

(Karl-Franzens-Universität, OG 2, HS01.23,

Universitätsplatz 3) * 19:00 KI Konzert Muse

(Veranstalter: PSI Music)

(Stadthalle Graz, Messeplatz 1)

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 11:00 KA PK „Südtirol Jazzfestival 2019“

(Stiftung Südtiroler Sparkasse, Talfergasse 18)

