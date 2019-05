„Reigen“: Schnitzler-Preis und Schnitzler-Ausgabe

Wien (APA) - Eben hat Rene Pollesch mit „Deponie Highfield“ seine neunte Arbeit am Burgtheater zur Premiere gebracht, und schon in der kommenden Woche hat der Deutsche wieder einen wichtigen Termin in Wien. Am 6. Juni (19 Uhr) erhält er im Kasino am Schwarzenbergplatz den Arthur-Schnitzler-Preis. Gleichzeitig wird mit dem „Reigen“ ein neuer Band der historisch-kritischen Schnitzler-Ausgabe präsentiert.

Seit knapp zehn Jahren arbeitet die Literaturwissenschafterin Konstanze Fliedl von der Universität Wien mit einem Forscherteam in einem vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützten Projekt am Nachlass der frühen Werke von Arthur Schnitzler (1862-1931). Schnitzlers lange als unentzifferbar geltende Handschrift, aber auch der umfangreiche und europaweit verstreute Nachlass des Autors, waren laut einer Aussendung die Gründe dafür, dass es bisher keine systematische Aufarbeitung der Genese seiner Werke gab. Bis 1904 hat Schnitzler überwiegend mit Bleistift geschrieben, danach fast nur noch diktiert. In der Edition bei de Gruyter, in der mit dem „Reigen“ der elfte Band erscheint, wird sämtliches erhaltenes Material in Faksimiles und Transkription wiedergegeben.

„Für mich persönlich war es spannend zu erfahren, wie viel Arbeit Arthur Schnitzler von der ersten Bleistiftnotiz über Heftmanuskripte bis zur Druckedition in die Form investiert hat“, wurde Fliedl heute zitiert. „Schnitzler gilt ja als ‚Impressionist‘, als einer, der aus der Stimmung heraus schrieb. Nichts ist falscher als diese Vorstellung. Es stecken in Wahrheit unglaublich viel harte Arbeit und Handwerk dahinter.“

Anlässlich der Buchpräsentation ist auch eine von Marina Rauchenbacher und Eva Schörkhuber zusammengestellte Lesung aus bekannten und unbekannten Texte aus und zum „Reigen“ angekündigt, an der Alina Fritsch, Dorothee Hartinger und Daniel Jesch mitwirken.

(S E R V I C E - https://www.arthur-schnitzler.at/historisch-kritische-ausgabe/)