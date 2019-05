R20 - Schwarzenegger und Thunberg trafen einander erstmals

Wien (APA) - Im Vorfeld der Klima-Konferenz „R20 Austrian World Summit“ von Arnold Schwarzenegger am Dienstag in der Wiener Hofburg sind am Montag erstmals der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und die Klimaaktivistin Greta Thunberg aufeinandergetroffen. Beide sprachen sich dabei für mehr Ambitionen und schnelleres Vorgehen bei Maßnahmen gegen den Klimawandel aus.

Neben Schwarzenegger und Thunberg besuchen auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und NASA-Astronaut Scott Kelly das Event. Die Eröffnungsrede hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der auch den Ehrenschutz übernommen hat.

Der Summit wird heuer auf zwei Bühnen stattfinden: In der Hofburg erörtern am Vormittag Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1.200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema „Klimafinanzierung“. Dabei wird aber „nicht nur über die Zukunft unseres Planeten diskutiert, sondern gezeigt, was konkret schon alles möglich ist“, hieß es seitens der Organisatoren.

Da der Ansturm auf die Karten für den Summit das Fassungsvermögen übersteigt, haben die Organisatoren beschlossen, erstmals auch einen „Climate Kirtag“ auf dem Wiener Heldenplatz zu veranstalten. „Arnold Schwarzenegger möchte möglichst viele Menschen für den Klimaschutz begeistern“, sagte Organisatorin Monika Langthaler. Einen weiteren Aufwind erhält die Veranstaltung natürlich auch von der von Thunberg initiierten „FridaysForFuture“-Bewegung. Die Klimaaktivistin wird am Freitag übrigens an dem wöchentlichen Schulstreik in Wien teilnehmen.

Beim Kirtag werden ab 15.00 Uhr bei freiem Eintritt unter anderen Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern auftreten. Als Höhepunkt sollten gegen 17.00 Uhr Schwarzenegger und Thunberg auf der Bühne Reden halten. Daneben gibt es jede Menge Info-Boxen zum Klimaschutz. Öko ist das Fest auch bei der Kulinarik: Es werden ausschließlich Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion verkauft. Zu erstehen sind erstmals Merchandise-Artikel - mit dem Erlös wird dann wiederum ein Klimaprojekt unterstützt. Der Kirtag wird von den Organisatoren bewusst positiv „und nicht als Trauerfall“ ausgelegt.