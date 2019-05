Enis Maci erhält Literaturpreis der deutschen Wirtschaft

Leipzig/Wien (APA/dpa) - Die Autorin Enis Maci erhält am 12. Oktober in Leipzig den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft 2019. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Maci ist auch in Wien keine Unbekannte, wurde doch 2018 ihr Stück „Mitwisser“ am Schauspielhaus uraufgeführt. Die 1993 geborene Autorin erkunde auf innovative Weise die Möglichkeiten, die Gegenwart zu erzählen, so die Begründung der Jury.