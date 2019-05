Angebliche indische Kobra in Niederösterreich: Entwarnung

Bisamberg (APA) - In dem Fall um eine angebliche indische Kobra in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) sind die Zeichen am Montagnachmittag auf Entwarnung gestanden. Die Polizei überprüfe Hinweise, dass es sich um eine Schlange aus Plastik gehandelt haben soll, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Laut einem „Heute“-Online-Bericht hatten Kinder bereits am Samstag am Wegesrand eine Gummikobra gefunden.