Fußball: Gewerkschaft legte Umfragedaten zu LASK-Gehaltszahlung offen

Linz (APA) - In der Diskussion um die Auszahlung der Gehälter beim österreichischen Fußball-Vizemeister LASK hat die Fußballer-Gewerkschaft VdF am Montag detaillierte Umfragedaten veröffentlicht. Demnach wurde in einer VdF-Umfrage die Pünktlichkeit der Auszahlung von den LASK-Spielern mit einem Durchschnitt von 9,13 bewertet, was bei Abrundung 9 von 10 Punkte ergab.

LASK-Kapitän Gernot Trauner hatte am Sonntag in einer Aussendung zu den Umfrageergebnissen Stellung genommen. Der Verteidiger hatte dabei erklärt, nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat das Resultat nicht nachvollziehen zu können.

Laut VdF-Aussendung vom Montag haben in der Umfrage unter 23 LASK-Spielern am 1. Februar aber acht Spieler nicht die Höchstnote 10 vergeben.