Leichtathletik: Dadic und Lagger bei Golden Roof Challenge am Start

Innsbruck (APA) - Österreichs Mehrkämpferinnen Ivona Dadic und Sarah Lagger werden bei der Golden Roof Challenge am 8. Juni vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck im Weitsprung an den Start gehen. Mit Ingeborg Grünwald ist eine dritte Österreicherin mit dabei. Top-Star der Veranstaltung ist Weltklasse-Weitspringer Juan Miguel Echevarria aus Kuba, der sich die 10.000 Euro für eine neue Weltbestleistung sichern will.

Im Stabhochsprung ist die unter neutraler Flagge antretende Russin Anschelika Sidorowa mit dabei. Bei den Herren misst sich Lokalmatador Riccardo Klotz u.a. mit dem Griechen Konstantinos Filippidis.