TopEasy A2

Die Partei ÖVP hat bei der EU-Wahl in Österreich gewonnen

Wien - Am Sonntag war in Österreich die EU-Wahl. Dabei hat die Partei ÖVP die meisten Stimmen bekommen und die Wahl gewonnen. Die ÖVP bekam viel mehr Stimmen als die Partei SPÖ. Die SPÖ wurde zweit-stärkste Partei.

Dritt-stärkste Partei wurde die FPÖ. Wegen dem Ibiza-Video verlor die FPÖ Stimmen. Sie bekam weniger Stimmen als bei der letzten EU-Wahl vor 5 Jahren. Die FPÖ verlor aber nicht sehr viele Stimmen.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden die Abgeordneten für das Europa-Parlament gewählt. Das Europa-Parlament ist das Parlament von der EU. Im Europa-Parlament sitzen Abgeordnete aus allen Ländern von der EU. Sie entscheiden über die Politik in Europa mit.

Erklärung: Ibiza-Video

Das Ibiza-Video wurde im Jahr 2017 heimlich auf der Insel Ibiza aufgenommen. Die Insel Ibiza gehört zu Spanien. In dem Video sieht man unter anderem Heinz-Christian Strache von der FPÖ. Er spricht mit einer angeblichen russischen Geld-Geberin über verbotene Partei-Spenden für die FPÖ.

Die Wiener Staatsoper ist 150 Jahre alt

Wien - Die Wiener Staats-Oper ist am Samstag 150 Jahre alt geworden. Deshalb gab es ein Gratis-Konzert. Dieses Konzert fand vor der Oper im Freien statt. Zum Konzert kamen 10.000 Menschen. Das Orchester von der Staatsoper spielte Musik von Mozart und Verdi.

Erklärung: Orchester

Ein Orchester ist eine Gruppe von Musikern. Ein Orchester kann 30 bis rund 100 Mitglieder haben. Dabei werden viele verschiedene Musik-Instrumente gespielt.

Die Formel-1-Fahrer haben Niki Lauda geehrt

Monaco - Am Sonntag fand das Formel-1-Rennen in Monaco statt. Gewonnen hat der Rennfahrer Lewis Hamilton aus Großbritannien. Der Rennfahrer Sebastian Vettel aus Deutschland kam auf den 2. Platz. In der Formel-1-Weltmeisterschaft hat Hamilton bisher die meisten Punkte.

Vor dem Rennen versammelten sich alle Fahrer im Kreis. Sie trugen dabei alle rote Kappen, so wie sie Niki Lauda immer trug. Außerdem wurde in der Mitte vom Kreis ein Helm von Niki Lauda aufgestellt. Mit dieser Aktion ehrten sie den verstorbenen Niki Lauda.

Erklärung: Formel 1

In der Formel 1 fahren die besten Fahrer mit sehr schnellen Renn-Autos. Zur Formel 1 gehören verschiedene Rennen. Alle Rennen zählen zur Weltmeisterschaft. In jedem Rennen bekommen die besten Fahrer Punkte. Diese Punkte werden zusammengezählt. Weltmeister wird der Fahrer mit den meisten Punkten.

Die Fußball-Bundesliga ist zu Ende gegangen

Wien - Die heurige Saison der Fußball-Bundesliga ist zu Ende gegangen. Am Wochenende ging es noch darum, welches Team welchen Liga-Platz erreicht. Wacker Innsbruck wurde Letzter und spielt nächste Saison in der 2. Liga.

Der WAC und Austria Wien dürfen ab Herbst in der Europa League spielen. Ein Platz in der Europa League wird noch vergeben. Um diesen Platz spielen 3 Mannschaften in zusätzlichen Spielen. Diese 3 Mannschaften sind Rapid Wien, Mattersburg und Sturm Graz.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegeneinander.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++