GTI-Treffen - Villacher Alpenstraße verfügt Nachtfahrverbot

Villach (APA) - Wegen des Andrangs von GTI-Fans auf der Villacher Alpenstraße ist am Montag ein Nachtfahrverbot auf der Bergstraße durch den Naturpark Dobratsch verfügt worden. Die entsprechenden Tafeln wurden aufgestellt, das Nachtfahrverbot gilt laut einer Aussendung von Juni bis August von 22.00 bis 4.00 Uhr und von September bis Mai von 21.30 bis 5.00 Uhr. Ausnahmen gibt es etwa für Anrainer und Jäger.

In der GTI-Fangemeinde gibt es seit Jahren den Trend, sich abseits der eigentlichen Veranstaltung in Reifnitz an anderen Orten rund um die Kärntner Seen und auch zu anderen Zeiten, zu Vor- und Nachtreffen zu verabreden. Diese inoffiziellen Treffen werden via Social Media, oft auch kurzfristig vereinbart. Dann geht es darum, die getunten Autos zu präsentieren. Geschwindigkeitsübertretungen, „Gummi-Gummi“, und andere Lärmbelästigungen, etwa durch Fehlzündungen, kommen dann auch vor.

An den vergangenen Wochenenden verzeichnete die mautpflichtige Villacher Alpenstraße Frequenzen wie an guten Sommertagen, sagte Geschäftsführer Johannes Hörl auf APA-Anfrage. Zu anderen Besuchern kamen einige Hundert GTI-Fahrer mit ihren Boliden. Gröbere Probleme gab es nicht, sagt er, die Polizei habe etwa Raser konsequent abgemahnt, außerdem werden private Sicherheitsleute eingesetzt und weitere Maßnahmen ergriffen. Allerdings gab es Anrainerbeschwerden wegen des Lärms. „Eine Familie auf Sommerausflug verhält sich anders als eine Gruppe, die ihre Fahrzeuge präsentiert.“ Vom Nachtfahrverbot verspricht sich Hörl mehr Ruhe für Anrainer und Fauna sowie ein Signal nach außen. Eine Ausweitung der Ruhezeit auf 20.00 Uhr wäre möglich, sagte er.