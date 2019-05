Erinnerungs-Bilder zerschnitten - Auch Ludwig lädt zur Mahnwache

Wien (APA) - Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird am Montagabend eine Mahnwache bei der Ausstellung „Gegen das Vergessen“ abhalten - die wiederholt Opfer von Vandalenakten geworden ist. Zuletzt wurden die Bilder, die an die NS-Gräuel erinnern, von unbekannten Tätern zerschnitten.

„Es wurde versucht, den Überlebenden ein weiteres Mal ihr Gesicht und ihre Menschlichkeit zu nehmen - lassen wir das nicht geschehen! Rücken wir die Überlebenden und ihr Schicksal noch stärker ins öffentliche Bewusstsein und setzen wir ein sichtbares Zeichen!“, hieß es in der entsprechenden Ankündigung auf Facebook.

Ludwig wird bei der Mahnwache - die um 19.30 Uhr beginnt - selbst das Wort ergreifen. Auch Landtagspräsident Ernst Woller und Sozialstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ, Anm.) werden sprechen.

Auch der Linzer Bischof Manfred Scheuer und der evangelische Bischof Michael Bünker zeigten sich entsetzt. Die Aktion sei „erschütternd und verwerflich“ sagte Scheuer gegenüber Kathpress. Die NS-Opfer würden dadurch gleichsam „nochmals ermordet und sollen aus dem mahnenden Gedächtnis gelöscht werden“. Es sei beschämend, dass so etwas in Österreich passieren kann. Scheuer ist in der Österreichischen Bischofskonferenz unter anderem für die Kontakte zum Judentum zuständig.

Der Vorfall reihe sich ein in die zunehmende Zahl von antisemitischen Vorfällen, beklagte Bünker. Dies sei auch „ein Schlag ins Gesicht der Überlebenden und aller Opfer der NS-Verbrechen“.

Unterdessen wurden die in der Nacht zerschnittenen Tafeln am Nachmittag von engagierten Personen genäht. Die bereits angekündigten Mahnwachen schlossen sich zusammen, die Wiener youngCaritas, die Muslimische Jugend Österreich, das Performancekollektiv Nesterval sowie mittlerweile auch die Katholische Jugend starteten am Nachmittag die gemeinsame Aktion „Wir passen auf!“. Bis zum Ausstellungsende am 31. Mai sollen die Tafeln bewacht werden.