Prager Börse schließt etwas leichter

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag etwas leichter geschlossen. Der tschechische Leitindex PX gab um 0,15 Prozent auf 1.040,29 Punkte ab. Das Handelsvolumen lag bei 0,27 (Vortag: 0,43) Mrd. tschechischen Kronen.

Am tschechischen Aktienmarkt ging zum Wochenauftakt der jüngste Abwärtsschub weiter. Der PX musste bereits seinen 7. Verlusttag in acht Sitzungen hinnehmen. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen am Berichtstag überwiegend positive Vorzeichen zu sehen.

Unter den schwergewichteten Finanzwerten büßten die Titel der österreichischen Erste Group um klare 1,2 Prozent ein. Die Branchenkollegen Komercni Banka (plus 0,4 Prozent) und Moneta Money Bank (plus 0,9 Prozent).

Im Energiebereich schlossen CEZ mit plus 1,1 Prozent. Die Telekomaktie o2 C.R. gab 0,2 Prozent nach.

