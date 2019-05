Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis nach jüngsten Verlusten stabil

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat sich am Montag im späten europäischen Handel nach kräftigen Verlusten in der vergangenen Woche verhältnismäßig stabilisiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 58,47 Dollar und damit um 0,86 Prozent weniger als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 69,22 Dollar gehandelt und tendierte damit im Plus.

Zum Wochenauftakt fällt der Rohstoffhandel dünn aus, denn in den USA sowie in London blieben aufgrund eines Feiertages die Börsen geschlossen.

In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise erheblich unter Druck geraten. Der starke Preisrückgang sei im Wesentlichen, vor dem Hintergrund des Handelskonflikt zwischen den USA und China, auf „spekulative Verkäufe“ zurückzuführen, schreibt der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg.

Außerdem kommt die russische Erdöllieferung in die EU, die wegen starker Verunreinigungen unterbrochen war, wieder in den Gang. Nun muss das schmutzige Öl erst aus den Leitungen, damit wieder sauberes durchgepumpt werden kann. Rund 80.000 Tonnen verschmutzten Öls seien bereits nach Russland zurückgeschickt worden, teilte der weißrussische staatliche Ölkonzern Belneftechim mit.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.285,26 Dollar und damit kaum bewegt gegenüber dem Schlusskurs von Freitag von 1.284,57 Dollar.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 69,22 69,15 +0,10 WTI 58,47 58,98 -0,86 OPEC-Daily 67,40 68,56 -1,69 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.285,26 1.284,57 +0,05 Silber 14,58 14,57 +0,07 Platin 807,91 806,83 +0,13 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 108,60 108,60 +0,00 Kakao 2.467,00 2.467,00 +0,00 Zucker 324,40 324,40 +0,00 Mais 163,00 162,00 +0,62 Sojabohnen 829,75 831,12 -0,16 Weizen 185,00 179,25 +3,21 ~