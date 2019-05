Sondersitzung - Kurz-Absetzung für Platter „unfassbar“

Wien/Innsbruck (APA) - Mit heftiger Kritik hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auf die Absetzung der Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) durch das Misstrauensvotum im Nationalrat reagiert. Es sei „unfassbar“, was passiert sei, sagte Platter der APA. Die Landesparteichefs von SPÖ und FPÖ begrüßten hingegen die Abwahl durch das Hohe Haus.

„Es zeigt sich, dass bei SPÖ und FPÖ nur mehr politisches Kalkül im Vordergrund steht und ihnen Staatsverantwortung egal ist“, erklärte Platter, der am Montag extra nach Wien gereist war. Am Dienstag werde Österreich mit einem nicht gewählten Bundeskanzler in Brüssel vertreten sein. „Das wird Österreich nachhaltig bei den nun wichtigen Verhandlungen schwächen. Es liegt in der Verantwortung von SPÖ und FPÖ, das gegenüber dem Volk zu erklären“, legte der Landeshauptmann gegen Rot und Blau nach. Die SPÖ habe es erfolgreich geschafft, „aus einer Krise der FPÖ eine Krise der Republik zu machen“, so Platter, der auch auf den eindeutigen Wahlsieg der ÖVP bei der EU-Wahl verwies. Bei der Nationalratswahl im September würde das Auswirkungen auf FPÖ und SPÖ haben, glaubte der Landeschef.

Mehr als erfreut über das vorläufige Aus für Kurz zeigte sich hingegen der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer: „31 Prozent Zustimmung bei der letzten Nationalratswahl legitimieren Sebastian Kurz nicht zu einer VP-Alleinregierung. Das österreichische Parlament hat am Montag auf Antrag der SPÖ verhindert, dass sich jemand zum Alleinherrscher über dieses Land aufschwingt. Das ist eine Sternstunde des Parlamentarismus“. Eine unabhängige Expertenregierung schaffe Vertrauen, Stabilität und Ordnung bis zu den Neuwahlen im Herbst, zeigte sich Dornauer überzeugt. Über mögliche Personen für eine solche Regierung werde man seitens der Sozialdemokratie das Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen führen.

FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger nannte die Abwahl einen „richtigen und wichtigen Schritt“. „Kurz hat Vereinbarungen gebrochen und Abmachungen im Machtrausch nicht eingehalten. Er hat auf falsche Einflüsterer gehört, wie Tirols LH Günther Platter, die keine Reformen zulassen wollten, sondern denen es nur um ihr Amt und nicht um die Menschen ging und geht“, erklärte Abwerzger in einer Aussendung.