Rumäniens „starker Mann“ tritt Haftstrafe an

Bukarest (APA) - In Rumänien hat der rechtskräftig verurteilte Chef der regierenden Sozialdemokraten (PSD) und bisherige Präsident des Unterhauses, Liviu Dragnea, am Montagnachmittag in der Bukarester Haftvollzugsanstalt Rahova seine dreieinhalbjährige Haftstrafe angetreten. Hunderte Bukarester riefen der Limousine des wenig beliebten Politikers während ihrer Fahrt „Ab in den Knast mit dir, du Krimineller“ nach.

Davor hatte zu Mittag ein Strafsenat des Obersten Gerichts Dragneas erstinstanzliche Verurteilung wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch zu dreieinhalb Jahren Freiheitsentzug bestätigt und seine Berufung abgeschmettert. Rumänischen Rechtsexperten zufolge kann der verurteilte ehemalige Spitzenpolitiker frühestens in zweieinhalb Jahren eine vorzeitige Haftentlassung beantragen.

Der 56-Jährige gehört zu den umstrittensten rumänischen Politikern des letzten Jahrzehnts und dient im eigenen Land wegen seines offenkundigen Reichtums, dessen Herkunft bis dato ungeklärt blieb, oft als Paradebeispiel für osteuropäischen „Kaviar-Sozialismus“. Der studierte Ingenieur begann seinen politischen Werdegang 1996 als Kommunalpolitiker der inzwischen verblichenen Demokratischen Partei; 2001 lief er zu den Sozialdemokraten über. Anfang der 1990er-Jahre war er an der umstrittenen Privatisierung eines maroden staatlichen Lokalunternehmens, TelDrum, beteiligt, das erst zu florieren begann, nachdem er das Amt des Kreisratschefs von Teleorman innehatte und dem Unternehmen zahlreiche lukrative Bauaufträge zuschieben konnte.

2009 wurde Dragnea erstmals zum Minister bestellt, sein Senkrechtstart in der Politik erfolgte allerdings erst 2015, nach dem Rücktritt des damaligen PSD-Chefs Victor Ponta, dessen Nachfolge er antrat. Als Parteichef baute Dragnea seine eigene Macht bis hin zum Autoritarismus aus, indem er kritische Kollegen der Reihe nach ausschließen ließ. Seinen sehnlichsten Wunsch, Regierungschef zu werden, konnte er sich indes trotz des Wahlsiegs seiner Partei bei der Parlamentswahl von 2016 nicht erfüllen, da er wenige Monate davor rechtskräftig wegen Wahlmanipulation zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war und als Vorbestrafter laut rumänischem Recht nicht in ein Regierungsamt bestellt werden konnte. Damit begann auch sein Feldzug gegen die Justiz und das Strafrecht des Landes, dessen Auswirkungen wohl erst binnen Jahren beseitigt werden können.

Der PSD-Chef hinterlässt eine Partei in Scherben. Regierungschefin Viorica Dancila bedauerte am Nachmittag in einer ersten Reaktion Dragneas „persönliches Drama“ und beschwor anschließend den Zusammenhalt in der Partei. Man werde schon morgen im PSD-Vorstand über den interimistischen Parteivorsitz beraten, so die 55-Jährige. Ein Rücktritt als Ministerpräsidentin schloss Dancila trotz des Wahlfiaskos ihrer Partei aus.