Neuwahl - Kurz setzte als Kanzler prägnante außenpolitische Akzente

Wien (APA) - Er amtierte seit Dezember 2017 zwar als Bundeskanzler, doch legte Sebastian Kurz den Außenminister, der er vorher war, nie völlig ab. Als Regierungschef der ÖVP-FPÖ-Koalition setzte er nicht nur seine umtriebige Auslandsreisetätigkeit fort, sondern auch prägnante außenpolitische Akzente. Diese rückten Österreich in den Fokus des internationalen Interesses, waren mitunter aber auch umstritten.

Er traf die wichtigsten Staatenlenker der EU - von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel über Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zur britischen Ministerpräsidentin Theresa May, um nur drei herausragende Persönlichkeiten zu nennen - sowie US-Präsident Donald Trump, dessen russischen Amtskollegen Wladimir Putin und sogar Papst Franziskus im Vatikan. In internationalen Medien ist Kurz ein begehrter Interviewpartner. Er zierte das Titelblatt des US-amerikanischen „Time“-Magazins und war dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ und anderen deutschen Blättern so manche Story wert.

Aus Überzeugung, vielleicht aber auch um seine Koalition mit den Freiheitlichen - deren Vertreter von Israel bis zuletzt gemieden wurden - besser vertreten zu können, positionierte sich Kurz als Vorkämpfer gegen den Antisemitismus. Er stellte sich klar auf die Seite des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu von der nationalkonservativen Likud-Partei, der von renommierten Politologen wie beispielsweise Moshe Zimmermann von der Hebrew University in Jerusalem auch als „Pionier des Rechtspopulismus“ bezeichnet wird. Bei seinem Israel-Besuch im Juni des Vorjahres ging Kurz davon ab, als Zeichen der Äquidistanz im Nahost-Konflikt auch den palästinensischen Gebieten einen Besuch abzustatten. Die palästinensische Seite kritisierte eine „Kehrtwende“ Österreichs in Nahost.

Eine interessante Entwicklung machte Kurz auch in seiner Einschätzung von US-Präsident Trump durch. Im Februar 2017 sagte er als Außenminister in einem APA-Interview, die ersten Wochen von Trump als US-Präsident gäben „Anlass zur Sorge“ und warnte vor einer Verschlechterung der Beziehungen zum Iran sowie einer möglichen Abkehr von einer Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt. Zwei Jahre später attestierte er dem Republikaner als Regierungschef im Zusammenhang mit seinem Besuch im Weißen Haus Ende Februar zumindest teilweise „einen guten Job“. Konkret nannte er dabei Nordkorea. „Wir sind dankbar dafür, was die Amerikaner in Korea machen - die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ist in unser aller Interesse.“ Unterschiedliche Ansichten gebe es beim Klimaschutz.

Klar positionierte sich die ÖVP-FPÖ-Regierung in Flüchtlingsfragen. So enthielt sich Österreich in der UNO bei der Abstimmung über die Annahme des Migrationspakts der Stimme. Und glaubt man Diplomatenkreisen, war es ausgerechnet das von der FPÖ-nominierten Ministerin Karin Kneissl geführte Außenministerium, das verhinderte, dass gemeinsam mit Tschechien, Polen, Israel, Ungarn und den USA sogar dagegen gestimmt wurde.

Als einen seiner größten Verdienste sah er die von ihm noch als Außenminister in Gang gesetzte Schließung der „Balkanroute“ für Flüchtlinge aus Syrien und anderen Krisenländern aus Nahost. Um dem massenhaften Ertrinken von Migranten ein Ende zu setzen trat Kurz auch für Maßnahmen ein, die Fluchtbewegungen über das Mittelmeer zu blockieren.

Mit dem Thema Migration eng verbunden war auch ein groß angelegtes EU-Afrika-Forum, das im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft im Dezember 2018 in Wien stattfand. Kurz forderte einen „Paradigmenwechsel“, damit neben der klassischen Entwicklungshilfe auch vermehrt auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen gesetzt werde.

Die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 bot Kurz generell eine willkommene Bühne, Leadership zu zeigen. Die Übernahme des Amtes von Bulgarien ging am 1. Juli in Schladming mit einem großen Fest vonstatten. Am Ende des österreichischen EU-Vorsitz notierte Kurz viele Erfolge auf der Habenseite. Bei einem Besuch im EU-Parlament im Jänner 2019 nannte er in der Migrationsfrage die Stärkung des Frontex-Mandats in den Bereichen Rückführung und Kooperation einen entscheidenden Schritt. Bei der Heranführung der Balkanländer sei es gelungen, die Region stärker in den Fokus zu rücken. Kurz erwähnte auch die Lösung des Mazedonien-Namensstreits und die Eröffnung von Beitrittskapitel mit Serbien und Montenegro.

Der Kanzler erntete für seine Bilanz letztlich viel Lob, vor allem von der Europäischen Volkspartei, den Liberalen und den rechten Fraktionen. Sozialdemokraten, Grüne und Linke im EU-Parlament beanstandeten hingegen vor allem die Ablehnung des UNO-Migrationspaktes. Für Irritationen sorgte in weiterer Folge, dass Kurz - anfangs als Außenminister und später Regierungschef seit 2013 ein Big Player im EU-Konzert - vor der Europawahl vor einer Bevormundung durch die EU warnte und einen „Überbürokratisierung“ und einen „Regelungswahnsinn“ konstatierte. Kommissionspräsident Jean Claude Juncker meinte dazu gegenüber der Tagezeitung „Der Standard“: „Ich finde, dass diese Anwürfe gegen die Europäische Union völlig daneben sind“.

Auch die von der Regierung beschlossene Indexierung der Familienbeihilfe kam bei manchen EU-Partnern nicht so gut an, fand aber auch Unterstützung, etwa in Kreisen der deutschen Unionsparteien. Insbesondere in Kreisen der CSU wird Kurz dafür bewundert, wie er mit der auf Türkis umgefärbten ÖVP von Erfolg zu Erfolg eilt. Kein Wunder also, dass Bayern Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder Anfang Mai bei einem Wien-Besuch lobende Worte für Kurz und speziell für die von Türkis-Blau umgesetzte Steuerreform fand. Diese „wäre auch für Deutschland ein Signal“.

Vor Beginn des EU-Zukunftsgipfels Anfang Mai im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) hatte Kurz (ÖVP) wiederum tiefgreifende Änderungen für die EU gefordert. Sie brauche „einen Generationswechsel und einen neuen zeitgemäßen EU-Vertrag“, verlangte der 32-Jährige. Das brachte ihm auch die vorwurfsvolle Frage ein, warum sich Österreich während seiner EU-Ratspräsidentschaft nicht um eine solche EU-Reform gekümmert habe.

In der Russland-Politik sorgte Kurz (ÖVP) Ende des Vorjahrs mit der Aussage für Aufsehen, er könne sich einen schrittweisen Abbau der Sanktionen gegen Russland bei „Fortschritten in der Ostukraine“ vorstellen, um Bewegung in den festgefahrenen Friedensprozess zu bringen. Da hatte sich Österreich international schon den Ruf erworben „Russland-freundlich“ zu sein. Nicht zuletzt, weil es 2018 nicht weniger als vier Treffen zwischen dem Bundeskanzler und Russlands Präsidenten Putin gab, wo auch über Gaspipeline-Kooperationen zwischen der OMV und Gazprom gesprochen wurde.

Dass Außenministerin Kneissl Putin zu ihrer Hochzeit einlud und dort im Dirndl vor ihm knicksend in die Knie ging, schien das russophilen Image Österreich international nur zu bestätigen. Es blieb Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorbehalten, vor rund zwei Woche bei einem Besuch in der russischen Schwarzmeermetropole Sotschi den Vorwurf einer Unterwürfigkeit Österreichs gegenüber Russland kurz und bündig zurückzuweisen. „Das finde ich gar nicht“, meinte Van der Bellen anlässlich eines Treffens mit Putin.

Einen diplomatisch gesehen ziemlich pointierten Kurs fuhr Kurz in der Venezuela-Krise, wo er Außenministerin Kneissl praktisch overrulte. Während diese darauf beharrte, dass Österreich „Staaten, nicht Regierungen anerkennt“, setzte Kurz die Anerkennung des von der oppositionell dominierten Nationalversammlung ernannten Übergangspräsident Juan Guaidó durch. Guaidó ist Gegenspieler des sozialistischen Staatschefs Nicolás Maduro...