UN-Generalsekretär Guterres bei Van der Bellen

Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montagnachmittag UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in der Hofburg zu einem halbstündigen Gespräch empfangen. Die Unterredung fand genau zu dem Zeitpunkt statt, als im Parlament die Regierung unter ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Misstrauensvotum abgesetzt wurde.

Nach ihrer Unterredung in der Hofburg gaben Guterres und Van der Bellen kurze Erklärungen ab, in denen die Bedeutung Wiens als Standort für UNO-Organisationen unterstrichen wurde. Auch wurde die bevorstehende Klimakonferenz gewürdigt, die der Vorbereitung des New Yorker UNO-Klimagipfels im September dient. Journalistenfragen waren nicht zugelassen.

Der UNO-Chef war anlässlich der 40-Jahr-Feiern der in Wien ansässigen UNO-Behörden aus New York gekommen. Van der Bellen teilte seinem Gast mit, dass er angesichts der politischen Turbulenzen in Österreich seine Teilnahme an den abendlichen Jubiläumsfeiern im VIC absagen müsse, wie in der Präsidentschaftskanzlei der APA auf Anfrage bestätigt wurde. Auf den Bundespräsidenten kommt die schwere Aufgabe zu, einen neuen Regierungschef zu ernennen.

Guterres nimmt an der Konferenz über nachhaltige Entwicklung am morgigen Dienstag teil. Prominente Gäste der Klima-Konferenz „R20 Austrian World Summit“ sind Arnold Schwarzenegger, ehemals Gouverneur von Kalifornien, und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Wiener UNO-Kreisen wurde bedauert, dass das Jubiläum wegen der innenpolitischen Krise in der österreichischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werde.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA560 2019-05-27/17:55