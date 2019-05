Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich fester

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mehrheitlich mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 13,34 Einheiten oder 0,40 Prozent auf 3.364,04 Zähler.

Größere Impulse blieben zum Wochenauftakt rar gesät, zumal sowohl die Londoner Börse als auch die Wall Street in den USA aufgrund von Feiertagen geschlossen blieben. Auch die am Wochenende absolvierten Europawahlen hatten kaum Kursbewegungen zur Folge. Am Markt hieß es, die etablierten Parteien mussten zwar klare Stimmverluste hinnehmen, der von einigen befürchtete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben.

Stattdessen rückte der Automobilsektor in den Mittelpunkt, nachdem Fiat Chrysler seine Fusionspläne mit Renault bestätigt hatte. Der italienisch-amerikanische Autobauer hatte vor Handelsbeginn am Montag mitgeteilt, einen weltumfassenden Konzern mit Renault erschaffen zu wollen. Renault bestätigte die Gespräche. Beide Firmen sollen künftig je die Hälfte an dem fusionierten Autohersteller halten. Bei einem Zusammenschluss würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen, der die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern könnte.

Dies hatte deutliche Kursreaktionen zufolge: Die Anteile von Fiat Chrysler verteuerten sich in Mailand um 7,98 Prozent und jene von Renault kletterten in Paris um 12,09 Prozent nach oben. In diesem Sog ging es auch für die Papiere europäischer Branchenkollegen aufwärts: Die Aktien von Daimler und Volkswagen legten im Euro-Stoxx-50 um 0,57 bzw. 0,84 Prozent zu.

Leidtragende der aktuellen Entwicklung war die Peugeot-Aktie mit einem Abschlag von minus 3,25 Prozent. Peugeot wurde von Marktteilnehmern bisher ebenfalls als möglicher Kandidat für eine Kooperation mit Fiat Chrysler gesehen.

In Zürich profitierten die Aktien von Novartis mit plus 1,46 Prozent von neuen Zulassungen der US-Arzneimittelbehörde FDA. Bei den genehmigten Mitteln handelt es sich um das Brustkrebs-Medikament Piqray und das Gentherapie-Mittel Zolgensma. Mehrere Analysten hoben daraufhin ihre Kursziele an.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA566 2019-05-27/18:10