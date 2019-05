Fußball: Daten und Fakten zur 45. Bundesliga-Saison

Wien (APA) - Tore, Karten und Serien: Die Fußball-Bundesliga-Saison 2018/19 hat auch einige statistische Schmankerl zu bieten.

- Tore: Mit insgesamt 558 Toren in 192 Spielen gab es einen Schnitt von 2,91, fast gleich mit dem der vergangenen Saison, als durchschnittlich 2,89 Treffer in den 180 Spielen gefallen waren. Die Schlussrunde war mit 28 Toren (Schnitt 4,67) die trefferreichste, wobei das 7:0 der Salzburger gegen St. Pölten den höchsten Saisonsieg überhaupt darstellte. 2:1 war mit 32 mal das häufigste Ergebnis vor 1:0 (25), 2:0 (24), 1:1 und 3:1 (je 16). Null-Nummern gab es deren 14.

- Torschützenkönig: Mit 20 Treffern sicherte sich Munas Dabbur zum zweiten Mal in Folge nach den 22 in der Saison 2017/18 den Titel. Der zum FC Sevilla wechselnde Israeli traf auch aus zwei Elfmetern (einmal im Nachschuss) und nur einmal mit dem Kopf. Seine Gesamtbilanz in 76 Liga-Einsätzen betrug 44 Treffer. Zum Vergleich: Der Spanier Jonatan Soriano war für Salzburg 120 Mal in der Liga erfolgreich gewesen. Hinter Dabbur nahm der ebenfalls scheidende LASK-Stürmer Joao Victor (13) vor WAC-Regisseur Michael Liendl (11) Platz zwei ein.

- Diverse „Packs“: Dabbur gelangen beim 5:1-Heimsieg gegen die Austria in der 23. Runde gleich vier Treffer, was seinem Klubkollegen Smail Prevljak auch beim 5:1 (h) in der 18. Runde gegen St. Pölten glückte. Drei weitere Akteure trugen sich je drei Mal in einem Match in die Schützenliste ein: Liendl und Clubkollege Marc Andre Schmerböck beim 6:0 des WAC in Mattersburg (4. Runde) sowie Mario Leitgeb beim 3:2 der Wolfsberger bei der Austria (13. Runde). Bei den Doppelpacks waren Dabbur und Joao Victor mit je vier am erfolgreichsten, wobei der Israeli insgesamt elf auf dem Konto hat.

- Standards und Kopfarbeit: Der LASK erzielte 23 Treffer nach Standardsituationen und war damit in dieser Rubrik am effektivsten. Gleich 15 Mal schlugen die Linzer nach Eckbällen zu. Die Admira verbuchte mit 22 Toren aus ruhenden Bällen nur unwesentlich weniger. Nur achtmal traf indes Sturm aus Standards. Die Grazer kassierten auf diese Weise aber ebenso wie der LASK auch nur acht Gegentreffer. Bei den Kopfballtoren waren der LASK, Mattersburg und der WAC mit je zehn die Nummer eins. Bei den kassierten Treffern per Kopf war der LASK mit deren zwei am wenigsten anfällig. Hartberg war in dieser Kategorie mit 16 „voran“. Erfolgreichster Spieler per Kopf war Admiras Zwei-Meter-Mann Sasa Kalajdzic mit fünf Toren.

- Serien: Salzburg blieb in den ersten 18 Runden (15-3-0) ungeschlagen und feierten von der 1. bis 10. Runde zehn Siege in Folge. Daheim ungeschlagen (14-2-0/44:10) kassierten die „Bullen“ zwei Auswärtsniederlagen (0:2 bei Rapid und 1:2 in Wolfsberg). Auswärts waren sie mit elf Siegen bei drei Remis und zwei Niederlagen ebenfalls die Nummer eins. Elfmal spielte der Meister „zu Null“, nur zwei Mal war Trainer Marco Rose und seinem Team kein Torerfolg vergönnt.

- Assist: 15 Michorl (LASK), 11 Liendl (WAC), 10 Goiginger (LASK), 9 Knasmüllner (Rapid)

- Elfmeter: Von 52 verhängten Penaltys wurden 39 verwertet. Die meisten Elfer wurden St. Pölten zugesprochen und alle sieben, fünf davon von Rene Gartler, verwandelt. Die weitere Reihung: Altach 6/6, WAC 5/4, Hartberg 5/3, Salzburg, LASK je 4/3, Rapid, Mattersburg je 4/2, Admira und Innsbruck je 3/2 und Sturm 2/2. Der Elfer, den Alon Turgeman gegen St. Pölten erst über Umwege verwandelte, wurde schließlich als verwertet gewertet, damit Austria 5/4.

Liendl (WAC) traf fünf von sechs und scheiterte einmal an Knett. Der Innsbrucker parierte auch die Penaltys von Matic/Austria und von Tadic/ Hartberg. Swete (Hartberg/gegen Erlthaler/Mattersburg), A. Schlager (LASK/Knasmüllner/Rapid) und Kobras (Altach/Zwierschitz/Admira) hießen die übrigen Elfer-Killer. Pentz (Austria), der von Dabbur wie auch Durakovic/Altach von Pavlovic/Rapid im Nachschuss bezwungen wurden, sind dabei wie Riegler (Turgeman) in den verwandelten berücksichtigt. Sechs weitere Elfer wurden verschossen.

Gleich neun Elfer wurden gegen Mattersburg verhängt, sieben davon verwandelt. Weiter: Innsbruck 6/3, Hartberg 6/5, Admira 5/3, Rapid 4/4, St. Pölten 4/3, Salzburg 3/3, LASK 3/2, Altach 3/2, WAC 3/3, Austria 4/4, Sturm 2/1.

- Ausschlüsse: Rote Karten (15): Hartberg 3, Salzburg, Austria, WAC, Sturm je 2, Rapid, Mattersburg, St. Pölten, Innsbruck je 1. Admira, LASK und Altach kamen ohne davon.

Gelb-Rote Karten (17): Admira, Austria je 3, Sturm, WAC, Rapid, St. Pölten je 2, Salzburg, LASK, Altach je 1. Mattersburg, Hartberg, Innsbruck gingen leer aus.

- Heim-Auswärts-Bilanz: Es gab 78 Heimsiege, 46 Unentschieden und 68 Auswärtssiege

- Trainerwechsel: Mit Rapid, der Austria, Sturm, Mattersburg, St. Pölten, Altach, Innsbruck und der Admira wechselten gleich acht der zwölf Klubs während der Saison den Trainer. Rapid (Dietmar Kühbauer für Goran Djuricin) Austria (Robert Ibertsberger für Thomas Letsch), Sturm (Roman Mählich für Heiko Vogel), Mattersburg (Klaus Schmidt für Gerald Baumgartner), St. Pölten (Ranko Popovic für Kühbauer), Altach (Alex Pastoor für Werner Grabherr), Innsbruck (Thomas Grumser für Karl Daxbacher) und Admira (Reiner Geyer für Ernst Baumeister). Nur Salzburg (Marco Rose), der LASK (Oliver Glasner), WAC (Christian Ilzer, der allerdings am Montag als neuer Austria-Coach bestätigt wurde) und Hartberg (Markus Schopp) hielten an ihren Trainern fest.

- „Eiserne“: Sieben Akteure waren in allen 32 Spielen ihrer Klubs im Einsatz. Darunter als einziger Feldspieler mit dem Austrianer Florian Klein ein einziger die volle Spielzeit. Mit Andreas Leitner (Admira) und Christoph Riegler (St. Pölten) durften bzw. konnten auch zwei Torhüter die komplette Zeit spielen. Ferner: Maximilian Ullmann (LASK), der nur zweimal nicht bis zum Schluss durchspielte, Florian Flecker (Hartberg), der fünf Mal aus- und dreimal eingewechselt wurde, Michael Novak (WAC), der sechsmal nicht den Schlusspfiff auf dem Feld erlebte, und schließlich sein Club-Kollege Liendl, der fünfmal ausgewechselt wurde.