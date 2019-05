Vucic wirbt für eine Vereinbarung mit Kosovo-Albanern

Belgrad (APA) - Der Präsident Serbiens, Aleksandar Vucic, hat am Montag eine fast dreistündige Parlamentsrede dazu genutzt, um für eine Vereinbarung mit den Kosovo-Albanern zu plädieren. „Wir werden nicht alles erhalten können, was wir wollen, doch wir werden mehr bekommen, als wir gehabt haben“, meinte er.

Die Hauptvoraussetzung für die Fortsetzung des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina wäre allerdings nach wie vor die Aufhebung der drastischen Zölle für die serbischen Waren im Kosovo.

Vucic meinte ferner, dass es gelte, zuzugeben, dass Serbien, was den Kosovo angehe, eine schwere nationale Niederlage erlebt habe, dass es das Gebiet und Menschen verloren habe. Man habe auch die Jahre verloren, in welchen man sich selbst belogen habe. Er dagegen habe sich entschlossen, nicht in Lügen und in der Selbsttäuschung zu verharren, sondern eine Vereinbarung mit den Albanern zu suchen, hob er hervor.

In der Belgrader Amtssprache wird der Kosovo, der 2008 seine Unabhängigkeit verkündete, weiterhin als „südserbische Provinz“ bezeichnet. In diesem Sinne sagte Vucic gleich zu Beginn seiner Rede, dass es „an der Zeit ist, zwischen der süßen Lüge und einer bitteren Wahrheit“ zu wählen.

In seinem Bericht, der sich zum Teil auch auf die historischen Hintergründe des Kosovo-Problems und die Lösungsbemühungen der letzten zwanzig Jahre bezog, hob Vucic wiederholt hervor, dass sich Serbien zwei Alternativen bieten würden - entweder eine Normalisierung der Beziehungen zu den Kosovo-Albanern oder aber ein „eingefrorener Konflikt, der zeitweise durch Konfrontationen unterbrochen wäre“, was nach seiner Einschätzung, eine unhaltbare Situation wäre.