Sondersitzung - Scharfe Kritik von Wallner an SPÖ und FPÖ

Bregenz (APA) - Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) hat den erfolgreichen Misstrauensantrag gegen die von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geführte Regierung scharf kritisiert. „Mit dem mutwilligen Vorgehen von FPÖ, SPÖ und Liste Jetzt nehmen die Parteien Schaden und Instabilität für die Republik und somit auch für Vorarlberg in Kauf“, so Wallner. Gleichzeitig appellierte er an den Nationalrat, keine teuren Geschenke zu machen.

SPÖ und FPÖ hätten ihre Parteiinteressen über die Interessen des Staates gestellt und jede Staatsverantwortung vermissen lassen. „Es ist nicht die Zeit für Befindlichkeiten, sondern an der Zeit, die Interessen der Republik zu schützen“, stellte der Landeshauptmann fest. Nun würden angestoßene Reformvorhaben wie etwa die Steuerreform auf halbem Wege steckenbleiben, bis Herbst werde Stillstand herrschen. In Vorarlberg wolle man hingegen das Gegenteil leben: „Hier werden wir dafür sorgen, dass die Regierungsarbeit bis zum letzten Tag konsequent fortgesetzt wird. Gerade weil die Unsicherheit auf Bundesebene so groß ist, werden wir in Vorarlberg Ruhe bewahren und die Sacharbeit im Sinne des Landes fortsetzen“, so Wallner.

Im Sinne der Steuerzahler mahnte Wallner die Nationalratsabgeordneten zu einem sparsamen Umgang mit Steuergeld. „Den Beschluss von Gesetzen ohne entsprechende Begutachtung, Verhandlungen und klare Gegenfinanzierung lehne ich entschieden ab“, hielt der Landeshauptmann fest und erinnerte an die Jahre 2008 und 2017. Damals wurden etwa mit der Abschaffung der Studiengebühren oder der Verlängerung der Hacklerregelung „gleich mehrere Milliarden ohne konkrete Gegenfinanzierung verteilt“, so Wallner. Außerdem dürfte es keine Beschlüsse geben, die Kosten des Bundes einseitig auf die Länder und Gemeinden abwälzen.