Sondersitzung - Mini-Demo am Ballhausplatz

Wien (APA) - Am Montagabend hat sich am Ballhausplatz eine kleinere Gruppe von Demonstranten eingefunden, um die Absetzung der Regierung Kurz lautstark zu feiern. Getanzt wurde zu Klängen der Vengaboys („We are going to Ibiza“). Transparente mit der Aufschrift „Das war Kurz“ begleiteten die Demo.

Unterdessen empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der angrenzenden Hofburg die Klubobleute der Parlamentsparteien. Am Abend hatte SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner ein Gespräch absolviert. Zum Inhalt hielt sie sich bedeckt.

Auch FPÖ-Klubchef Norbert Hofer war rund um 19.00 Uhr bereits in der Hofburg angetroffen. Er habe schon „Ideen“ für Namen der nun zu bildenden Regierung, am Zug sei nun aber der Bundespräsident. In der Hofburg wurden am Abend auch die Klubobleute von ÖVP, NEOS und Liste Jetzt erwartet. Für 21.00 Uhr ist eine Erklärung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angesetzt.