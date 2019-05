Misstrauensvotum - Pressestimmen aus Deutschland 2 - „Märtyrer-Bonus“

Stuttgart/Osnabrück/Karlsruhe (APA) - Weitere Pressestimmen aus Deutschland zum Misstrauensvotum gegen die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angeführte Bundesregierung:

„Stuttgarter Nachrichten“:

„Für Sebastian Kurz läuft es nicht schlecht. Das Misstrauensvotum, das im Parlament eine klare Mehrheit fand, wird ihm eher nutzen - denn zur Schwiegersohn- und Prinzenrolle kommt jetzt noch der Märtyrer-Bonus. Wahrscheinlich werden er und seine auf ihn zugeschnittene ÖVP im September bei den Wahlen sehr gut abschneiden. Interessant war, dass er am Montag die liberalen Neos lobte, die den Misstrauensantrag nicht unterstützten. Es wäre wohl nicht nur ihm, sondern auch weiten Teilen der Wirtschaftswelt in Österreich sehr angenehm, wenn er ab Herbst mit den Neos koalieren würde.“

„Neue Osnabrücker Zeitung“:

„Ausgerechnet einen Tag, nachdem die ÖVP von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bei den Europawahlen einen Vertrauensvorschuss der Wählerschaft bekommen hat, entzieht das Parlament der Regierung das Vertrauen. Damit erhält Kurz die Quittung für ein Experiment, an das sich so manch einer gar nicht getraut hätte. Die Rechtsnationalisten der FPÖ in die Regierung einzubinden war von Anfang an mit erheblichem Risiko verbunden. Doch darf, ja muss, Politik nicht ausgetretene Pfade verlassen, wenn ein Land in Agonie zu fallen droht, wie es seinerzeit in Wien unter jahrelanger großer Koalition der Fall war? Dass die Sozialdemokraten nun ausgerechnet mit dem ‚Leibhaftigen‘ in Gestalt der aus der Regierungen geflogenen FPÖ gemeinsame Sache machen, um Kurz zu stürzen, ist machtpolitischem Kalkül geschuldet.“

„Badische Neueste Nachrichten“ (Karlsruhe):

„Sebastian Kurz hält sich für den alleinigen Garanten für die innere Stabilität Österreichs. Doch mit seiner Dialogverweigerung hat er das Land in eine arge Schieflage gebracht: Er hat den Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern die jahrzehntelange Sozialpartnerschaft, der Österreich maßgeblich den sozialen Ausgleich verdankt, aufgekündigt, um besser „durchregieren“ zu können. Nicht zuletzt hat Kurz die von in- und ausländischen Organisationen oft als menschenrechtswidrig kritisierte Asylpolitik des FPÖ-Innenministers Kickl stets mitgetragen und damit das Land tief gespalten. Wenn Kurz für Österreich der Stabilitätsgarant sein will, sollte er möglichst bald den Wandel vom Konfrontations- zum Konsenspolitiker vollziehen.“