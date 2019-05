EU-Wahl: Briefwähler 2- Kärnten bleibt rot, Burgenland schwarz

Wien (APA) - Die Auszählung der 582.081 gültigen Briefwahlstimmen hat auch auf Landesebene nicht viel verändert. Da diesmal die SPÖ zulegte und die ÖVP verlor gegenüber dem Urnenwahlergebnis, blieb Kärnten - wo es am Sonntag eng war - eindeutig rot: 30,39 Prozent hat letztlich die SPÖ bei der EU-Wahl geholt, 28,90 Prozent die ÖVP. Abgeschlagen auf Platz 3 rangiert die FPÖ mit 21,57 Prozent.

Im Burgenland halfen der SPÖ auch die Briefwähler nicht: Dort nahm ihr die ÖVP Platz 1 ab - und somit gab es im Burgenland erstmals seit den 60er-Jahren wieder eine schwarze Mehrheit. 34,51 Prozent hat die ÖVP laut dem Ergebnis inkl. Briefwahl, während die SPÖ - die Partei von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - nur 33,00 Prozent schaffte. Die FPÖ, im Burgenland Regierungspartner der SPÖ, verlor dort unterdurchschnittlich, lag mit 17,54 Prozent aber nicht viel besser als bundesweit.

In Summe wurde die ÖVP bei dieser EU-Wahl in sieben Ländern stimmenstärkste Partei - und der SPÖ blieben nur noch Wien und Kärnten.

Für die Grünen brachten die Briefwähler einen zweiten zweiten Platz in Tirol - wo sie am Wahlabend noch Vierte hinter ÖVP, FPÖ und SPÖ waren. Die SPÖ blieb auf Rang 3 - und die FPÖ fiel durch die Briefwahlauszählung vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Auch in Vorarlberg sind die Grünen Zweite. Und dort hatten die NEOS richtig zu feiern: In der Heimat von Parteigründer Mathias Strolz landeten sie mit dem Ausnahmewert von 17,26 Prozent auf Platz 3 - vor der FPÖ und der SPÖ. Zweistellig waren sie sonst nur noch in Wien, dort aber auf Platz 5.

In Wien lief es für die FPÖ - die dort regelmäßig mit dem Bürgermeister-Anspruch in die Wahlen geht - alles andere als gut: Sie wurde mit 14,40 Prozent nur Vierte. Die ÖVP konnte sich auf Platz 2 vorarbeiten, die Grünen - mit der SPÖ in der Wiener Stadtregierung - mussten sich mit 20,83 Prozent mit Rang 3 bescheiden.