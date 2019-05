Tennis: Thiem: „Nach Tiebreak habe ich mich freigespielt“

Paris (APA) - Die Erleichterung war Dominic Thiem nach seiner überstandenen ersten Runde anzusehen: Nervös und angespannt startete der 25-jährige Mitfavorit am Montag in seine sechsten French Open. Erst ein starkes Tiebreak hat Thiem auch nach eigenen Aussagen befreit, Tommy Paul war alles andere als eine leichte Erstrunden-Aufgabe.

Bei 0:4 im Tiebreak des dritten Satzes wusste Thiem, dass er alles daran setzen musste, den Satzrückstand zu vermeiden. „Eigentlich glaubt man im Tiebreak fast immer noch dran. Ein 0:4 schaut schlimmer aus als es ist. Das habe ich mir auch selbst gedacht, aber trotzdem war es unglaublich wichtig, dass ich das umgedreht habe. Es ist klar, was das für ein Unterschied ist, 2:1-Sätze vorne statt hinten“, atmete Thiem nach dem zweieinhalbstündigen Test durch.

Erst nach der 6:4,4:6,7:6(5)-Führung sah man dann jenen Dominic Thiem aufblitzen, dem viele auch den ersten Major-Titel zutrauen. „Nach dem gewonnenen Tiebreak habe ich mich wirklich freigespielt im vierten Satz, davor war es ein bisserl zu verkrampft.“ Seine Schläge hätten nicht genug Power und Spin gehabt, blickte er zurück. „Das habe ich im vierten Satz umgedreht, darauf will ich aufbauen.“

Sehr nervös bedankte er sich im Interview mit Ex-Weltklassemann Fabrice Santoro erstmals auch auf Französisch. Auf die Frage, ob er da sogar nervöser war, musste er lachen. „Schon noch während dem Match, weil da ist mehr auf dem Spiel gestanden, aber ich habe es versucht. Zum Glück war der Platz nicht mehr so voll, die meisten schon gegangen“, sorgte Thiem für Gelächter im Interview-Raum Nummer 1 und fügte hinzu, „die haben das Grauen schon kommen sehen. Es war schwer, ich habe es mir einfach vorgestellt, weil so kann ich schon ganz gut reden, aber vor den ganzen Leuten ist es tougher.“

Thiem hat nun zwei Tage Spielpause und kann sich in Ruhe auf seinen nächsten Gegner einstellen. Alexander Bublik, 1,96 m groß, Nummer 91 der Welt. „Ich kenne ihn ein bisserl. Er ist ein bisserl ein Showman, sein bester Schlag ist sein Aufschlag. Sonst versucht er immer etwas anderes zu machen. Er ist ein Rhythmusbrecher.“

Thiem hat übrigens auch auf dem Platz registriert, dass sein Ex-Coach und -Manager Günter Bresnik die ersten drei Sätze zugeschaut hatte. „Habe ich bemerkt. Gefreut habe ich mich nicht darüber“, bemerkte Thiem.

Neo-Manager Herwig Straka war in seiner Rolle erstmals im „Team Thiem.“ „Ich habe schon oft zugeschaut, es war ja nichts Neues. Es war für einen Favoriten ein gewohnt schwerer Start in ein Turnier. Ich glaube, es ist ein gutes Omen, wenn man so in ein Turnier startet, wird man gefordert, mehr zu geben. Insoferne sehe ich es positiv“, konstatierte der Steirer gegenüber der APA - Austria Presse Agentur.

Ob es sich als Teil eines Teams nun anders für ihn anfühlt? „Ich habe da keine allzugroßen Änderungen in meinem psychischen und körperlichen Zustand gespürt. Ich habe vorher mehr oder weniger als Freund gehofft, dass er das Spiel gewinnt und jetzt genauso“, sagte Straka.