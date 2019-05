Menschenhandels-Experten fordern für Opfer freien Zugang zu Hilfe

Straßburg/Europa-weit (APA/dpa) - Die Expertengruppe gegen Menschenhandel des Europarats (GRETA) hat angemahnt, dass Hilfsprogramme für Betroffene ohne Einschränkungen zugänglich sein müssen. Opfer des Menschenhandels, die ihrer Lage entfliehen konnten, seien besonders verletzlich, erklärte der Präsident Davor Derencinovic am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts 2018.

„Länder in ganz Europa sind gesetzlich dazu verpflichtet, Opfern des Menschenhandels dabei zu helfen, ihr Leben wieder aufzubauen“, so Derencinovic. „Unabhängig davon, wer sie sind, woher sie kommen oder was ihnen widerfahren ist.“

In manchen europäischen Ländern stoßen die Betroffenen beim Zugang zu Hilfsprogrammen auf Hürden, wie die Experten in ihrem Bericht erklärten. In Frankreich seien beispielsweise Opfer des Menschenhandels aus Rumänien oder Bulgarien benachteiligt, da ihre Hilfsleistungen dort über das allgemeine Einreise-, Aufenthalts- und Asylrecht geregelt seien.

Betroffene aus der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum hätten dort Schwierigkeiten, Hilfe speziell für ihre besondere Lage zu bekommen. Dabei sei gerade die Zahl der Menschenhandels-Opfer aus Rumänien und Bulgarien sehr hoch, so die Experten. In Irland wird nach Angaben des Berichts gar keine auf diese Menschen ausgerichtete Unterstützung angeboten.

Außerdem müsse für männliche Betroffene die Unterstützung ausgebaut werden, hieß es in dem Bericht. Viele Hilfsprogramme seien auf Frauen ausgelegt, so die Experten. Dabei steige auch die Zahl der männlichen Opfer.

Die Experten-Gruppe gehört zum Europarat mit Sitz im französischen Straßburg. Daran angebunden ist auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Gemeinsam wachen sie über die Einhaltung der Menschenrechte in 47 Mitgliedsstaaten.

