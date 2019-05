Mann griff Kinder in Japan mit Messer an - 15 Verletzte

Tokio (APA/dpa/AFP/Reuters) - In Japan hat ein Mann mehrere Menschen, darunter acht Volksschulkinder, mit einem Messer angegriffen. Wie der Nachrichtensender NHK am Dienstag berichtete, stach er in einem Park auf sie ein und verletzte dabei 15 Personen. Medienberichten zufolge zeigten anschließend zwei Erwachsene und ein Kind „keine Lebenszeichen“ mehr.

Der Täter wurde festgenommen. Laut dem Sender NHK hatte er sich zuvor selbst schwer an der Schulter verletzt. Der Vorfall ereignete in den frühen Morgenstunden in der Tokioter Nachbarstadt Kawasaki. Über das Motiv der Tat gab es zunächst keine Angaben.