Fußball - Neues Buch über Leben und Werk von Gerhard Hanappi

Wien (APA) - Da Rapid seit 2016 im „Allianz Stadion“ spielt, ist sein Name nicht mehr alle paar Tage in vieler Munde: Gerhard Hanappi droht in Vergessenheit zu geraten. Das will ein neues Buch mit dem nüchternen Titel „Gerhard Hanappi - Fußballer, Architekt“ verhindern. Es zeichnet das Leben Hanappis nach, der heuer 90 Jahre alt geworden wäre, ist aber auch ein Stück Sport-, Architektur und Sozialgeschichte.

Verwandte, Freunde, Wegbegleiter und Experten wie Historiker berichten aus teils sehr persönlicher Perspektive über den Werdegang des im Februar 1929 in Wien-Meidling in äußerst bescheidenen Verhältnissen geborenen Hanappi, der mit Rapid zwischen 1950 und 1964 sieben Meistertitel und einen Cupsieg eroberte und auch 93 Mal im Nationalteam spielte. Der „Gschropp“, wie er wegen seiner eher geringen Körpergröße von 1,69 Metern genannt wurde, gehörte auch jener ÖFB-Mannschaft an, die bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz den dritten Platz holte.

Es sind aber weniger die fußballhistorischen Schmankerl, die den Wert des Buches ausmachen, vielmehr wird anhand des Aufstiegs des ebenso begnadeten wie ehrgeizigen und fleißigen Fußballers, der neben seiner sportlichen Karriere ein Architekturstudium absolvierte, auch eine Sozialgeschichte Wiens und Österreichs vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt.

Aber auch die Architektur kommt nicht zu kurz. So werden einige Bauprojekte präsentiert, die der ehemalige Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer, der auch in die FIFA-Weltauswahl berufen wurde, in seiner postballesterischen Schaffensphase in und um Wien verwirklichte. Und anhand der Erzählungen über die Planung des Wiener Weststadions, das nach dem allzu frühen Krebstod Hanappis im Jahr 1980 in „Gerhard-Hanappi-Stadion“ (im Rapid-Fanjargon später auch als „Sankt Hanappi“ bekannt) umbenannt wurde, zeigt sich, dass Hanappi noch aus einem untergegangenen Fußballzeitalter stammte. Er lehnte es ab, im „Weststadion“ einen größeren VIP-Bereich einzuplanen. O tempora, o mores, möchte man stöhnen: Im Nachfolger „Allianz Stadion“ machen die Business-Logen praktisch eine ganze Längstribüne aus...

