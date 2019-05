Ölpreise ohne klare Richtung - Brent-Öl hält sich bei 70 US-Dollar

Singapur (APA/dpa) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Während der Preis für Rohöl aus den USA in der Früh an die Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen konnte, hielt sich die Notierung für Rohöl aus der Nordsee kaum verändert in der Nähe der Marke von 70 US-Dollar.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh unverändert 70,11 US-Dollar (62,61 Euro). Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 54 Cent auf 59,17 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, die wenig Hoffnung auf ein schnelles Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China machten. Bei einem Staatsbesuch in Japan hatte Trump angedeutet, dass es zuletzt keine weiteren Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gegeben habe. Die Aussicht auf eine weitere Belastung der Weltwirtschaft durch den Handelskonflikt habe die Ölpreise in der Früh gebremst, hieß es.