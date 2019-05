AUSSENPOLITIK - Termine von Di, 28.05.19 bis Mi, 29.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 28. Mai 2019

WIEN - AI UNO-Generalsekretär Guterres in Österreich (27.-

28.5.)

09:40 Teilnahme an Eröffnung des R20 Austrian

World Summit 2019 * AI Internationale Reaktionen nach Absetzung der

II Regierung in Österreich * 09:30 CI R20 Austrian World Summit WI (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) LIVE AI https://www.austrianworldsummit.com/

(Hofburg, 1., Heldenplatz) * BILD CI 09:40 Eröffnung mit u.a. Bundespräs. Van der VIDEO WI Bellen, Schwarzenegger (R20-Vors.), LIVE AI Bundeskanzler Kurz, Klimaaktivistin

Thunberg, UNO-Generalsekretär Guterres

(live auf http://go.apa.at/OXN1Z9MB )

(Hofburg, 1., Heldenplatz) * BILD CI 15:00 Climate Kirtag mit u.a. Schwarzenegger,

WI Thunberg, Aksel Lund Svindal, Conchita

AI http://go.apa.at/ZgB4WE6T

(Hofburg, 1., Heldenplatz) * BILD CI 17:00 Ansprache Arnold Schwarzenegger und

WI Greta Thunberg

AI (geplant)

(Hofburg, 1., Heldenplatz)

* 10:00 II EU-Wahl: PK „Analyse: Motive und Beweggründe der

AI Wahlentscheidung“ mit Politologen Plasser und

Wahlforscher Sommer

(Club Stephansplatz, 1., Stephansplatz 4) - 18:00 AI Podiumsdiskussion Institut für den Donauraum und

Mitteleuropa (IDM) „10 Years of Eastern

Partnership: Achievements & Future Action“ mit

rumänischem StS Neculaescu, Mathernova (EU-

Kommission), stellvertretendem weißrussischen

Außenminister Kravchenko (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 18:00 AI Vortrag „Migrants and City Making in Disempowered

CI Cities“ von Ayse Caglar (Universität Wien)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3)

SALZBURG Salzburg - 10:00 AI +++ VERSCHOBEN auf 13.06 +++

II IS (Daesh ISIS): Prozess „52-Jährige wegen

CI Terrorfinanzierung angeklagt: Tochter, die sich

dem IS anschloss, 6.000 Euro übermittelt“

(Landesgericht Salzburg, Saal 401, Rudolfsplatz 2)

TIROL Innsbruck * 14:00 II EU-Wahl: PK ÖVP Tirol „Europawahl 2019“ mit LH

AI Platter, Kandidatin Thaler

(ÖVP Tirol Landesgeschäftsstelle,

Fallmerayerstraße 4) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel - AA Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) nach

EU-Wahl - 10:00 CA EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (27.-28.5.) (Forschung

AA und Raumfahrt)

XA * 18:00 AA EU-Sondergipfel - Informelles Abendessen der EU-

Staats- und Regierungschefs nach der EU-Wahl mit

u.a. Interimskanzler Löger GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit - Nach Rücktrittsankündigung

von Premierministerin May und Sieg der Brexit-

Partei bei EU-Wahl ---------------------------------------------------------------------

CHINA Peking - AA Treffen chinesischer Präsident Xi mit nigrischem

Amtskollegen Mahamadou Issofou

FRANKREICH Lyon * AA Ermittlungen nach Festnahme von Terrorverdächtigen

in Lyon

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA

ISRAEL Jerusalem * AA Schwierige Regierungsverhandlungen in Israel -

Neuwahl möglich

ISRAEL/PALÄSTINA Jerusalem/Ramallah - AA 55. Jahrestag der Gründung der Palästinensischen

Befreiungsorganisation (PLO)

JAPAN Tokio - AA US-Präsident Trump in Japan (25.-28.5.)

MADAGASKAR Antananarivo * AA Nach Parlamentswahlen in Madagaskar

RUSSLAND Moskau * AA Afghanistan-Treffen anlässlich des 100. Jahrestags

der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen

Russland und Afghanistan mit u.s. russischem

Außenminister Lawrow, afghanischen Politikern und

Taliban-Vertretern

SCHWEIZ Genf - CA Abschluss 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AA Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

SENEGAL Dakar - AA Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Regierung

und Opposition

SLOWENIEN Ljubljana * AA Russischer Außenminister Lawrow in Slowenien (28.-

29.5.)

Portoroz - AI Treffen der Innenminister des Salzburger Forums

zum Thema Migration und Grenzsicherheit

(Österreich nur auf Beamtenebene vertreten)

UNO Genf * AA Büro von UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet

veröffentlicht neuen Bericht zu Nordkorea

New York * AA UNO-Sicherheitsrat berät zur aktuellen Lage in

Syrien und Burundi

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 29. Mai 2019

WIEN - AI Ministerpräsident von Baden-Württemberg,

Kretschmer, in Österreich - AI 10:30 Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen

(Präsidentschaftskanzlei, 1.,

Ballhausplatz, Hofburg, Leopoldinischer

Trakt)

- 09:15 AI Vortrag forum journalismus und medien wien (fjum)

„Elections in Denmark: which issues are at stake?“

von Jens Ringberg (Journalist, Danish Broadcasting

Corporation) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/VaKsabtn

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 09:30 CI Abschluss R20 Austrian World Summit

WI (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

AI http://go.apa.at/bsjnf3yi

(Breakout Sessions in verschiedenen Locations in

Wien) - 10:00 AI +++ ABGESAGT +++

PG zur Lage der Uiguren in China mit Rushan Abbas

(Gründerin der Kampagne für die Uiguren)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Hotel Bristol, 1., Kärntner Ring 1) - 18:00 AI Diskussion EU-Kommission, UNO-Büro zur

CI Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung (UNODC)

„EU-UNO 40 Jahre Gemeinsam in Wien –

Multilateralismus am Arbeitsplatz“ mit Jean-Luc

Lemahieu (UNODC), nigerianischer Botschafterin

Vivian Nwunaku Rose Okeke, mexikanischer

Botschafterin Alicia Buenrostro Massieu

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * AA EU-Kommission legt jährlichen Fortschrittsbericht

über Erweiterungsländer vor ---------------------------------------------------------------------

ARGENTINIEN Buenos Aires * AA Generalstreik in Argentinien

WA

DEUTSCHLAND Frankfurt * 10:00 WA PK EZB-Vizepräsident De Guindos zum

AA „Finanzstabilitätsbericht“

Nürnberg * 10:00 WA Bekanntgabe deutsche Arbeitsmarktdaten Mai

AA

GROSSBRITANNIEN London * AA Entscheidung über Verfahren gegen früheren

Außenminister Johnson wegen falscher Angaben im

Brexit-Wahlkampf

ISRAEL Jerusalem - AA Ablauf der Frist für die Regierungsbildung in

Israel für Ministerpräsident Netanyahu

LETTLAND Riga * AA Präsidentenwahl durch lettisches Parlament

NIGERIA Abuja * AA Amtseinführung des nigerianischen Präsidenten

Buhari

SLOWENIEN Ljubljana * AA Russischer Außenminister Lawrow in Slowenien (28.-

29.5.)

10:35 Treffen mit Außenminister Cerar

11:40 PK

UNO New York * AA UNO-Sicherheitsrat berät zur aktuellen Lage in

Syrien

WELTWEIT - AI Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten

Nationen

