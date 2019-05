UBM startete mit weniger Verkäufen und kleinerem Gewinn ins Jahr 2019

Wien (APA) - Der börsennotierte Immo-Entwickler UBM hat zum Jahresauftakt 2019 einen Rückgang der Gesamtleistung um zwei Drittel und der Umsätze um vier Fünftel verzeichnet. Grund war, dass es im Vorjahresvergleichsquartal ansehnliche Verkaufserlöse gegeben hatte. Dennoch lagen der Vorsteuer- und der Nettogewinn bis März kaum unter Vorjahr. Im Gesamtjahr 2019 will man an die Vorjahresrekorde anschließen.

Die Gesamtleistung verringerte sich im ersten Quartal um 67 Prozent auf 71,6 Mio. Euro, und die Umsatzerlöse gaben um 80 Prozent auf 36,0 Mio. Euro nach. Das Ergebnis vor Steuern betrug 7,9 (8,2) Mio. Euro, der Nettogewinn lag mit 5,9 (6,4) Mio. Euro um acht Prozent unter dem Vorjahreswert.

Eine mit 1,8 Mrd. Euro prall gefüllte Projektpipeline und eine starke Bilanz seien ein perfekter Mix, um auch künftig attraktive Erträge abzuliefern, erklärte CEO Thomas Winkler am Dienstag in einer Aussendung. Auf Basis der guten Fortschritte bei den Verkaufsaktivitäten - bei Trade Sales und Forward-Verkäufen - sei man optimistisch, 2019 das Rekordjahr 2018 auch ohne spektakuläre Fertigstellungen zu wiederholen.

Die heuer von Jänner bis März im Jahresabstand geringere Gesamtleistung führt das Unternehmen primär auf die starke Verkaufsleistung zu Jahresende 2018 zurück, während sich zum Jahreswechsel 2017/18 einige Verkäufe ins folgende Jahr und damit in das erste Vierteljahr 2018 verschoben hätten.

Das Eigenkapital der UBM betrug Ende März d.J. 436,3 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei 35,0 Prozent, am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten Bandbreite von 30 bis 35 Prozent. Trotz Rekordinvestments in neue Projekte im Jahr 2018 habe man die Nettoverschuldung bei 462,0 Mio. Euro halten können. Der Verschuldungsgrad in Relation zur Bilanzsumme lag bei 37 Prozent.

2019 werde es zwar weniger spektakuläre Fertigstellungen als 2018 geben, heißt es im Ausblick - allerdings eine Reihe an absehbaren Forward-Verkäufen. Zudem habe man in den letzten Monaten gute Fortschritte bei Trade Sales gemacht, die noch heuer Ergebniseffekte haben könnten. Auch nach 2019 sei die UBM-Projektpipeline prall gefüllt - aktuell 1,8 Mrd. Euro (Verkaufsvolumen bis 2022). Darin enthalten seien 16 Hotels mit rund 4.200 Zimmern in den Top-Städten der UBM-Kernmärkte.

