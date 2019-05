Warimpex mit Ergebnisplus dank Immoverkäufen und Wechselkursgewinnen

Wien (APA) - Immobilienverkäufe und Wechselkursgewinne haben dem börsennotierten Immobilien-Entwickler Warimpex heuer im ersten Quartal zu einem Nettogewinn von 11,8 Mio. Euro verholfen, nach noch 3,0 Mio. Euro Verlust Anfang 2018. Den Fokus legt der auf Osteuropa spezialisierte Hotelimmoentwickler heuer auf den Aufbau des Immobestandes und der Ertragspotenzialsstärkung, hieß es am Dienstag im Quartalsbericht.

Man konzentriere sich auf die Fertigstellung laufender Developments und arbeite daran, neue Projekte rasch auf Schiene zu bringen. Aber auch der Erwerb Cashflow-bringender Assets mit Zukunftspotenzial werde dazu beitragen, die Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 zu erreichen. Die ersten Erfolge würden sich bereits zeigen.

Für das heurige Jahr erwartet Warimpex aufgrund von Mieteinnahmen aus neuen Assets - allen voran aus zwei neuen Bürohäusern in Polen - ein deutliches Umsatzplus im Segment Investment Properties, in dem die Erlöse (aus der Vermietung von Büroimmobilien) durch den Ankauf des Bürogebäudes B52 in Budapest im Mai 2018 nun bis März im Jahresabstand um sieben Prozent auf 4,1 Mio. Euro zulegten. Hotels brachten heuer im ersten Quartal mit 1,8 Mio. Euro um 24 Prozent weniger Umsatzerlöse, was nach Unternehmensangaben vor allem durch den Verkauf der Betriebsgesellschaft des Hotels Dvorak in Karlsbad Ende Februar bedingt war. Insgesamt lagen die Erlöse bis März mit 6,3 Mio. Euro um sechs Prozent tiefer.

Verbessern möchte Warimpex heuer auch den Bruttoertrag. Bis März lag das Bruttoergebnis vom Umsatz heuer mit 3,4 Mio. Euro annähernd auf Höhe des Vorjahresvergleichs. Beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) gelang dem Unternehmen ein Sprung auf 7,6 (1,3) Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 7,5 (1,2) Mio. Euro.

Inklusive anteilsmäßiger Einbeziehung der Joint Ventures erzielte Warimpex im Auftaktquartal in den Hotels Umsatzerlöse von 7,8 Mio. Euro (-9 Prozent), bei Investment Properties betrugen die Umsatzerlöse 5,1 Mio. Euro (+5 Prozent).

