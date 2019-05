Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Aufschlägen erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Beflügelt von den Gewinnen in Asien dürften die europäischen Leitbörsen ebenfalls mit Zugewinnen in den Dienstagshandel starten. Der Euro-Stoxx-50 deutete eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,30 Prozent an. Ähnlich befestigt zeigten sich der deutsche Leitindex DAX und der britische FTSE-100.

Entscheidend dürfte am heutigen Handelstag werden, wie die US-Börsen nach dem langen Wochenende in den Handel zurückkehren. Zum Wochenbeginn war dort wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Zeiten des Handelsstreits gilt der Dow Jones Industrial wie üblich als starker Trendsetter für die weltweiten Börsen.

Auch wenn es um den Handelsstreit zwischen den USA und China in den vergangenen Tagen ruhiger geworden war, mahnt Analyst Christian Schmidt von der Helaba die Anleger dazu, aufmerksam zu bleiben. Schließlich sei dieses Thema jederzeit wieder für größere Ausschläge an den Märkten gut. „Ein einziger Tweet von US-Präsident Trump wäre dafür ausreichend“, so der Experte. Auch gelte es die Entwicklung im Streit mit dem Iran im Auge zu behalten.

Unter den Einzelwerten könnte den Papieren der Scandinavian Airlines Aufmerksamkeit zukommen. Die Fluglinie wird vorläufige Zweitquartalszahlen vorlegen.

Daneben dürfte weiterhin die mögliche Fusion zwischen Renault und Fiat-Chrysler im Blickfeld bleiben. Zuletzt hatte sich der französische Finanzminister zum Thema zu Wort gemeldet: Er wünsche sich, dass der bei einer Fusion neu entstehende Konzern eine führende Rolle einnehme im Bereich E-Autos und Batterien, denn eine Führerschaft in diesen zukunftsträchtigen Sparten würde das Überleben des Konzerns sichern. Insgesamt sei der „Merger“ eine gute Gelegenheit für Renault und die europäische Autobranche. Darüber hinaus würde der französische Staat seinen Anteil an den französischen Autohersteller auf 7,5 Prozent senken.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA062 2019-05-28/08:41