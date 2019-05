Börse Tokio schließt erneut mit Gewinnen

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Dienstag erneut mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Börsianer sprachen von einem ruhigen Handel mit geringen Umsätzen. Aufgrund des Feiertages in den USA, blieben Impulse von der am Mittwoch geschlossenen Wall Street aus. Am Devisenmarkt zeigte sich der japanische Yen während der Börsensitzung stabil.

Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 77,56 Punkten oder 0,37 Prozent bei 21.260,14 Zählern. Der Topix Index stieg um 3,99 Punkte oder 0,26 Prozent auf 1.550,99 Einheiten. 996 Kursgewinnern standen 1.031 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 89 Titel.

Aufgrund der sich anbahnenden Fusion zwischen Renault und Fiat-Chrysler traten auf Unternehmensseite Autowerte in den Vordergrund. Die Anteilsscheine der Renault-Partner Mitsubishi Motors und Nissan verzeichneten Zuschläge von 5,95 und 2,31 Prozent. Die Anteilsscheine von Toyota zeigten sich dagegen mit geringeren Aufschlägen von 0,76 Prozent.

