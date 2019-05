Fußball: Die bisherigen Finalspiele der Europa League

Baku (APA) - Die bisherigen Finalspiele der Fußball-Europa-League und des Vorgängerbewerbes UEFA-Cup:

~ UEFA-Cup seit 1998*: 1998 in Paris: Inter Mailand - Lazio Rom 3:0 1999 in Moskau: AC Parma - Olympique Marseille 3:0 2000 in Kopenhagen: Galatasaray Istanbul - Arsenal 4:1 i.E., 0:0 n.V. 2001 in Dortmund: Liverpool - CD Alaves 5:4 n.V. 2002 in Rotterdam: Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 2003 in Sevilla: FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 n.V. 2004 in Göteborg: Valencia - Olympique Marseille 2:0 2005 in Lissabon: ZSKA Moskau - Sporting Lissabon 3:1 2006 in Eindhoven: FC Sevilla - Middlesbrough 4:0 2007 in Glasgow: FC Sevilla - Espanyol Barcelona 3:1 i.E., 2:2 n.V. 2008 in Manchester: Zenit St. Petersburg - Glasgow Rangers 2:0 2009 in Istanbul: Schachtar Donezk - Werder Bremen 2:1 n.V. Europa League: 2010 in Hamburg: Atletico Madrid - Fulham 2:1 n.V. 2011 in Dublin: FC Porto - Sporting Braga 1:0 2012 in Bukarest: Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 2013 in Amsterdam: Chelsea - Benfica Lissabon 2:1 2014 in Turin: FC Sevilla - Benfica Lissabon 4:2 i.E., 0:0 n.V. 2015 in Warschau: Dnipro Dnipropetrowsk - FC Sevilla 2:3 2016 in Basel: FC Sevilla - Liverpool 3:1 2017 in Solna: Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 2018 in Lyon: Atletico Madrid - Olympique Marseille 3:0

* Seit 1998 wird der Bewerb in einem Finalspiel entschieden, davor wurden Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Erfolgreichste Vereine mit Zahl der Siege: FC Sevilla 5 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016) Atletico Madrid 3 (2010, 2012, 2018) Liverpool FC 3 (1973, 1976, 2001) Juventus Turin 3 (1977, 1990, 1993) Inter Mailand 3 (1991, 1994, 1998) Bor. Mönchengladbach 2 (1975, 1979) Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984) Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002) IFK Göteborg 2 (1982, 1987) Real Madrid 2 (1985, 1986) AC Parma 2 (1995, 1999) FC Porto 2 (2003, 2011) ~