Internationale Pressestimmen zur EU-Wahl 1

Brüssel (APA/dpa) - Die Zeitungen kommentieren am Dienstag das Ergebnis der Europawahl:

„La Stampa“ (Turin):

„Die Tage scheinen lange vergangenen zu sein, an denen die Politik der Grünen ein Synonym für Deindustrialisierung, Moralisierung und (...) Verknappung war. Mission erfüllt? Es gibt noch zwei Herausforderungen am Horizont: Die Bundesländer in Ostdeutschland zu erobern, wo die Rechtsextremen stärkste Kraft sind, und eine Führung zu erschaffen, die auf der Höhe eines so jungen und großen Volkes ist. Selbst das Kanzleramt scheint dann nicht mehr ein bloßer Traum zu sein.“

„Aftonbladet“ (Stockholm):

„Die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl war die höchste seit 1994. Viele junge Europäer haben zum ersten Mal abgestimmt. Rechtspopulisten haben wie befürchtet an Boden gewonnen, aber ein umso größerer Knall ist der Erfolg für die grüne Bewegung. Es ist an der Zeit, über den Greta-Thunberg-Effekt zu sprechen. Die grüne Gruppe im EU-Parlament hat um über 20 Mandate zugelegt. Zu erwähnen ist, dass Greta Thunberg niemals Position für irgendeine Partei bezogen hat. Sie hat aber mit enormer Durchschlagskraft die Klimafrage auf die Agenda gebracht. Es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Im Jahr 2022 ist Reichstagswahl in Schweden. Dann dürfen sie und viele aus ihrer Generation erstmals wählen. Das wird Auswirkungen auf alle Parteien haben - sowohl die, die sich aktiv mit der Klimakrise auseinandersetzen, als auch die, die alles dafür tun, die Gefahr herunterzuspielen.“

„Guardian“ (London):

„Der Erfolg der Brexit-Partei und die Wut, die sie antreibt, sind real. Aber man sollte auch nicht übertreiben. Das ist nicht die ganze Geschichte. Insgesamt sind die anti-europäischen Parteien ins Stocken geraten. Zusammengenommen haben die Brexit-Partei (vormals Ukip) und die Torys 2019 mit 43 Prozent deutlich weniger Stimmen bekommen als 2014, wo sie zusammen 51 Prozent erreichten. Und die Brexit-Wut ist längst nicht mehr die einzige Wut. Auch die Anti-Brexit Empörung fand ihre Stimme. Wähler haben den alten, vorsichtigen Parteien den Rücken gekehrt. Und es stimmten mehr Wähler für Parteien die sich für einen Verbleib in Europa aussprechen, als für jene, die sich für einen Austritt stark machen. Aus Großbritannien werden mehr pro-europäische Abgeordnete nach Brüssel kommen als anti-europäische. Insgesamt gesehen spiegeln die Wahlen 2019 übereinstimmende Umfragen wider, die zeigen, dass es in Großbritannien eine stabile Mehrheit dafür gibt, Teil Europas zu bleiben.“

„Irish Times“ (Dublin):

„Dies ist in der europäischen Politik eine Ära der Fragmentierung. Ein Trend, der in den EU-Staaten seit fast einem Jahrzehnt anhält - das Schrumpfen und in einigen Fällen gar der Kollaps großer Parteien der politischen Mitte - verändert nun auch die Zusammensetzung des Europaparlaments. (...)

Dennoch können sich Europa-Befürworter angesichts der gesamteuropäischen Wahlergebnisse ermutigt fühlen. Vor allem, weil im Gegensatz zu den Befürchtungen vieler in den zurückliegenden Wochen das rechtsextreme Aufbäumen schwächer als erwartet ausfiel und weil der Rückgang der beiden großen Blöcke einherging mit einem Aufschwung der Unterstützung für Grüne und Liberale, womit die fortschrittliche und international ausgerichtete Mitte des Parlaments gestärkt wurde.“