Internationale Pressestimmen zur EU-Wahl 2

Brüssel (APA/dpa) - „Le Monde“ (Paris):

„Die Antwort der französischen Wähler ist klar und deutlich: Eine tiefgreifende politische Umwandlung ist nun die Folge. Die erste Wahl seit Beginn der Amtszeit von Emmanuel Macron hat gleich drei Überraschungen gebracht. Die erste war die deutlich stärkere Beteiligung als vorhergesagt. (...) Die zweite Überraschung ist der Zuwachs für pro-europäische Listen. Sie sind stärker als diejenigen, die die EU in Frage stellen. Die Gewinne der Grünen tragen dazu bei. Die dritte Überraschung ist (der Grünen-Spitzenkandidat) Yannick Jadot. Er tritt als überzeugter Europäer auf und könnte Macron Schützenhilfe im Kampf gegen Nationalisten leisten.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam):

„Ein Sieg der extremen Rechten ist ausgeblieben, aber Populismus und Nationalismus werden in Europa immer stärker. Die Erfolge von Lega-Chef Salvini in Italien, Marine Le Pen in Frankreich, Nigel Farage in Großbritannien und die der nationalistischen, konservativ-christlichen Bewegungen in Ungarn und Polen zeigen, dass der anti-europäische Geist noch lange nicht besiegt ist.(...) Brüssel muss nun Vertrauen zurückzugewinnen und Profil bei Themen zeigen, die alle europäischen Bürger angehen: Sicherheit, Stabilität, Arbeitsmarkt sowie Klimaschutz und Rechtsstaat.“

„Dennik N“ (Bratislava):

„Der Erfolg der Populisten und Extremisten ist gerade so groß, dass er das Funktionieren der Demokratie in der EU nicht bedroht, sondern ihr sogar nützen kann. Das hat sich schon bei den Wahlen selbst gezeigt. Die populistische und extremistische Gefahr schaffte den Sinn, den viele Europäer trotz aller Informationskampagnen bisher nicht wahrnahmen.

Nicht nur die Anhänger der Extremisten gingen vermehrt zu den Wahlurnen, sondern auch die Demokraten, die sich vielfach zum ersten Mal bewusst wurden, dass die Demokratie keine lebenslängliche Gewissheit darstellt und sie durch ihre Nicht-Teilnahme etwas zu verlieren haben. Die Populisten und Extremisten wollten zwar nur ihre eigenen Wähler mobilisieren, aber ungewollt haben sie damit auch das Engagement der Bürger insgesamt erhöht, und das ist für eine Demokratie wichtig.

Der Erfolg der nichtdemokratischen Kräfte bedeutet zugleich auch das Ende des lähmenden Machtkartells der beiden größten Fraktionen, Volkspartei und Sozialisten. Es war ein Grund dafür, dass in der EU keine wirkliche Pluralität funktionierte und die Machtkontrolle schwach war. Gerade das senkte das Vertrauen der Bürger. (...) So haben womöglich gerade jene die EU ungewollt gestärkt, die sich offen oder verdeckt eigentlich um ihren Untergang bemühten.“

„Lidove noviny“ (Prag):

„Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament ist es wenig sinnvoll, zu fragen, wer gewonnen hat. Eine Fraktion holt immer die meisten Stimmen, aber niemals genug, um ihr Programm alleine durchzusetzen. Aussagekräftiger ist die Frage, wer verloren hat - und darauf gibt es eine klare Antwort. Verloren hat die bisherige Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten, denn nach vierzig Jahren endet ihr Monopol auf die Mehrheit. Das ist das entscheidende Ergebnis der Europawahlen 2019.

Die Europäische Union und ihr Parlament machen eine Erfahrung, die Österreich und Deutschland bereits hinter sich haben. Wenn große Koalitionen nicht mehr nur als eine vorübergehende Notlösung (...) genutzt werden, sondern als eine dauerhafte Form der Mehrheitsbeschaffung, dann geht die Entwicklung immer in die falsche Richtung. Denn dann profitieren die von den anderen ausgegrenzten Antisystemparteien, während die gemeinsame Mehrheit der Großen immer schmäler wird.“

„Nesawissimaja Gaseta“ (Moskau):

„Die Ergebnisse der Wahlen zeugen von einem steigenden Bedürfnis der EU-Bürger nach einem souveränen Kurs. Die hohe Wahlbeteiligung, die Verluste bei den führenden Zentrumsparteien, die seit Jahrzehnten die Politik der EU bestimmen, und die gewachsene Popularität der Euroskeptiker - das sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Wahlen zum EU-Parlament. Die Abstimmung in den 28 Staaten der Europäischen Union gilt als die bedeutendste seit 1979, weil sich nun die Balance der Kräfte in dem gesetzgebenden Organ merklich verändert hat.

Jetzt müssen sich vor allem die traditionellen Anhänger eines engeren europäischen Zusammenhalts lösen von ihren ideologischen Meinungsverschiedenheiten und mit geeinten Kräften jenen entgegentreten, die die EU für eine lästige bürokratische Struktur halten. Und all denen entgegentreten, die dazu aufrufen, die Machtbefugnisse ausschließlich nationalen Regierungen zu überlassen und die Migration stark zu begrenzen.“