Valentin Bernauer aus Wien siegte bei Cocktail-Mix-Bewerb in Berlin

Berlin/Wien (APA/dpa) - Valentin Bernauer, Barkeeper im Wiener „Botanical Garden“, hat die „Made in GSA“ Cocktail Competition gewonnen. Er überzeugte beim Wettbewerb in Berlin mit seiner Kreation „Tschi Es Ej“, die aus Wermut, Zirbelkieferschnaps, Paradeiseressig und Tonic gemixt wird.

„Wir sind superstolz auf unseren Jüngsten Valentin Bernauer. Innerhalb von einem Jahr hat er mit viel Fleiß, Talent, Freude und Demut eine wahnsinnig starke Entwicklung hingelegt. Die heutige Performance und der Gewinn der Made in GSA macht seine tägliche Leistung sichtbar“, gratulierten die Betreiber und Kollegen von „Stein‘s Botanical Garden“ in der Kolingasse am Alsergrund dem 21-Jährigen auf Facebook.

Insgesamt waren elf Bartender im Finale. Natalie van Wyk (25) von der Bar „Dietrich‘s“ in Lübeck, die einzige Frau unter den Finalisten, holte sich mit „Lübsche Luft“ aus Kümmelschnaps, Gurkengeist und Limettensaft den zweiten Platz. Der Drink-Wettbewerb „Made in GSA“ setzt sich für heimische und regionale Bar-Produkte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ein - GSA steht für Germany, Switzerland, Austria. Er gilt als größter markenübergreifender Cocktailwettbewerb im deutschsprachigen Raum. Dass im Gegensatz zu früheren Jahren nur eine einzige Frau im Finale war, sei Zufall und liege an der anonymisierten Vorauswahl, hieß es. In den vergangenen Jahren sei knapp die Hälfte der Finalisten weiblich gewesen.

Das Motto des Wettbewerbs des Barkultur-Magazins „Mixology“ lautet „Heimat im Glas“. Die vierköpfige Jury bestand aus Charles Schumann („Schumann‘s“/München), Thomas Huhn („Bar Les Trois Rois“/Basel), Gerhard Tsai („Tür 7“/Wien) und Ruben Neideck („Velvet“/Berlin).

Das Rezept für den ersten Platz („Tschi Es Ej“ nach Valentin Bernauer): „3cl Belsazar Vermouth Red, 2 cl Puchheimer Zirbengeist, 1,5 cl Gölles Tomatenessig, 1 Barlöffel Blütenhonig, 10 cl Swiss Mountain Spring Dry Tonic, 1 Paradeiserrispe; Zubereitung: Alle Zutaten außer dem Tonic in einen Shaker geben und etwas anrühren, um den Honig zu lösen. Würfeleis zugeben und leicht shaken. Anschließend in ein vorgekühltes Longdrinkglas auf Eiswürfel abseihen. Mit der frischen, grünen Rispe einer Strauchtomate garnieren. Schließlich mit Dry Tonic Water auffüllen und sanft umrühren.“

