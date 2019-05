Leichtathletik: Weißhaidinger will auch in Stockholm glänzen

Wien/Stockholm (APA) - Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger will am Donnerstag in Stockholm seinen starken Auftakt in der Diamond League bestätigen. „Ein weiterer Top-3-Platz ist unser Ziel“, betonte Trainer Gregor Högler und verwies auf die im Vergleich zum Auftakt noch einmal stärkere Konkurrenz. „Mit Fedrick Dacres meldet sich der Dominator der Vorjahressaison zurück.“

Der Jamaikaner gewann damals vier von fünf Diamond-League-Meetings. Neben dem Weltranglisten-Führenden bekommt es Weißhaidinger im mit 14.400 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion von Stockholm unter anderem auch mit Lokalmatador Daniel Stahl zu tun. Der Schwede hatte in Doha mit sechs Versuchen über 69,50 m eine beeindruckende Serie geworfen. „Man darf gespannt sein, wie sich Dacres im Duell mit Stahl schlägt“, so Högler.

Aber auch der EM-Dritte Weißhaidinger ist gerüstet. „Ich freue mich auf den Wettkampf, das Training lief nach Plan. Ich fühle mich zu 100 Prozent bereit“, sagte der Oberösterreicher. „Luki ist seit Doha technisch sicher einen Schritt weiter, wir haben uns die Würfe nochmals ganz genau angeschaut und bis ins letzte Detail analysiert. Das trägt Früchte“, ergänzte sein Coach Högler, dessen Schützling in der Topserie auch am 16. Juni in Rabat am Start sein wird.