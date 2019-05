Europas Leitbörsen am Vormittag überwiegend tiefer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Dienstagvormittag überwiegend schwächer gezeigt. Die Kauflaune der Franzosen hellte sich überraschend deutlich auf, doch konnte dies keine positiven Akzente setzen. Vielmehr blickten Anleger auf die Futures der US-Börsenbarometer, die kurz nach 10.00 Uhr in Verlustzone gedreht waren.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.20 Uhr mit minus 0,57 Prozent bei 3.344,78 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,32 Prozent auf 12.031,90 Punkte. In London zeigte sich einzig der FTSE-100 mit plus 0,19 Prozent bei 7.291,64 Punkte in der Gewinnzone. Der französische CAC-40 verlor 0,41 Prozent auf 5.314,27 Stellen.

Unter den Einzelwerten traten erneut die Anteilsscheine von Renault (minus 1,82 Prozent) in den Vordergrund, nachdem sich die französische Regierung zu einer potenziellen Fusion zwischen Renault und FiatChrysler (minus 1,10 Prozent) geäußert hatte. Sie wolle erste Garantien, dass Arbeitsplätze beibehalten würden und keine Fabriken geschlossen, sei jedoch bereit ihren staatlichen Anteil an dem Autokonzern abzubauen, war bekannt geworden.

Ebenfalls in den Fokus rückten erneut berichterstattende Unternehmen. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS verzeichnete aufgrund tagelangen Streiks im Tarifdisput mit den Piloten-Gewerkschaften höhere Verluste. Im zweiten Geschäftsquartal fiel der Vorsteuerverlust mit 1,22 Mrd. schwedischen Kronen mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahreszeitraum. Die Aktien gaben um 6,21 Prozent nach.

Mit deutlicheren Abschlägen präsentierte sich der italienische Aktienmarkt. Der FTSE-MIB gab um 0,89 Prozent auf 20.181,91 Einheiten nach. Kreise äußerten sich gegenüber Reuters, die EU-Kommission könnte bereits kommende Woche ein Strafverfahren gegen Italien wegen übermäßiger Schulden einleiten.

Innerhalb des Mailänder Börsenbarometers zeigten sich die Anteilsscheine von Banken belastet. Finecobank reduzierten sich um 3,07 Prozent, Banco BPM verloren 2,20 Prozent und Intesa Sanpaolo gaben um 1,82 Prozent nach.

